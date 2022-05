Bujar Nishani ndahet nga jeta në moshën 56-vjeçare

Shpërndaje







15:06 28/05/2022

Një lajm i trishtë vjen nga politika. Ish-Presidenti Bujar Nishani ka ndërruar jetë në moshën 56-vjeçare. Lajmi konfirmohet nga Klan News.

Ish-Presidenti Nishani ishte në gjendje kritike për jetën prej disa javësh dhe mbahej në jetë me aparatura. Ish-presidenti Nishani vuante nga pneumonia bilaterale, ndërsa pas prekjes nga Covid-19, shëndeti i tij u përkeqësua ndjeshëm.

Fillimisht u shtrua në spitalin “Shefqet Ndroqi” dhe më pas me përkeqësimin e gjendjes së tij shëndetësore u dërgua për mjekim më të specializuar në një spital në Berlin.

Burime nga spitali thonë se prej disa ditësh ai po mbahej në jetë me anë të aparaturave, por mesditën e kësaj të shtune, mjekët, me konsensusin e familjes, kanë marrë vendimin t’ia shkëpusin aparaturat.

Bujar Nishani ka mbajtur detyrën e Presidentit të Republikës në vitet 2012-2017, por më herët ka mbajtur detyrën e ministrit të Brendshëm dhe atij të Drejtësisë. Ai ka qenë deputet në Kuvendin e Shqipërisë në radhët e Partisë Demokratike.

Nishani lindi më 29 Shtator 1966 në qytetin e Durrësit. Studimet e larta i kreu në Akademinë Ushtarake “Skënderbej” në Tiranë, në vitin 1988. Ka kryer studimet pasuniversitare në Kaliforni, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për “Menaxhimin e Resurseve të Mbrojtjes”, në vitin 1996. Studioi për Jurispudencë në Fakultetin e Drejtësisë, në Universitetin e Tiranës, ku u diplomua si jurist në vitin 2004. Në vitin 2005 merr titullin “Master”, në Studimet Evropiane, në Shkollën e Studimeve Evropiane, pranë Universitetit të Tiranës.

Karrierën profesionale e nisi si pedagog në Akademinë Ushtarake “Skënderbej” në vitin 1988. Më pas, në vitin 1993 punoi në Drejtorinë për Marrëdhëniet me Jashtë në Ministrinë e Mbrojtjes, duke vazhduar në vitin 1994 në Ministrinë e Jashtme në Drejtorinë e Marrëdhënieve me NATO-n dhe në vitin 1996 në Kabinetin e Ministrit të Mbrojtjes. Në vitin 1997 kthehet në profesion të lirë si Kryetar i Forumit të Ushtarakëve Euro-Atlantikë.

Karriera politike e Bujar Nishanit ka kaluar nëpër këto etapa: në vitin 1991 anëtarësohet në Partinë Demokratike; në vitin 2001 zgjidhet Sekretar i Degës së Partisë Demokratike për Tiranën; në vitin 2003 zgjidhet anëtar i Këshillit Bashkiak të Bashkisë Tiranë nga lista e Partisë Demokratike; në vitin 2005, zgjidhet anëtar i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike dhe më pas anëtar i Kryesisë Qendrore të kësaj partie.

Në Korrik të vitit 2005, zoti Nishani zgjidhet deputet në zonën elektorale 34, në Tiranë si përfaqësues i Partisë Demokratike.

Nga Marsi 2007 – Shtator 2009 mbajti portofolin e Ministrit të Brendshëm; nga Shtatori 2009 – Prill 2011 kreu detyrën e Ministrit të Drejtësisë; për t’u rikthyer përsëri në Prill të vitit 2011 si Ministër i Brendshëm, detyrë të cilën e mbajti deri në Qershor të vitit 2012, kohë në të cilën Kuvendi i Shqipërisë e zgjodhi në detyrën e Kreut të Shtetit.

Më 11 Qershor 2012 Kuvendi e zgjodhi President të Republikës së Shqipërisë në raundin e katërt me 73 vota pro dhe 1 votë kundër. Në 24 Korrik 2012, Bujar Nishani u betua në Kuvendin e Shqipërisë si President i Republikës. Gjatë mandatit të tij, Nishani ishte përqendruar në procesin e integrimit evropian të vendit dhe sfidat globale që prekin Shqipërinë, siç është kriza e imigrantëve ose luftimi i ekstremizmit islamik dhe radikalizmit.

Bujar Nishani ishte i martuar me zonjën Odeta Nishani dhe kanë dy fëmijë, Ersi dhe Fiona Nishani.

Berisha: Ish-Presidenti Nishani, ikonë e vlerave më të larta të njeriut! Ishte burrështetas i shquar

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka shpërndarë në rrjetet sociale një mesazh ngushëllimi pas lajmit të trishtë të ndarjes nga jeta të ish-Presidentit Bujar Nishani.

Mesazhi i plotë:

Dielli perendoi pergjithmone per ish presidentin Bujar Nishani!

Te dashur miq, sot ish presidenti Bujar Nishani mbylli syte pergjithmone duke zhytur keshtu ne dhimbje, zi e pikellim te thelle familjen e tij te dashur, miqte e te afermit, Partine Demokratike dhe mbare Shqiperine.

Ish presidenti Bujar Nishani, ishte ikone e vlerave me te larta morale te njeriut, ndershmerise, atdhetarise dhe perkushtimit. Ai ishte burreshtetasi i shquar, qe perfaqesoi kombin dhe Shqiperine me dinjitet te veçante dhe urtesi ne arenen nderkombetare duke i dhene nder dhe vlere institucionit te presidentit, shtetit dhe qytetareve shqiptare.

Ish presidenti Bujar Nishani ne keto 30 vite, si nje sherbetor i qytetarve dhe vendit te tij permbushi me nder detyra te rendesishme nga drejtues drejtorie ne Ministrine e Mbrojtjes, minister i Rendit Publik dhe deri ne President i Republikes.

Bujar Nishani ishte gjithashtu nje drejtues i shkelqyer dhe efiçent e i dashur i Partise Demokratike, deputet, minister, dhe kandidat i votuar per president te Republikes nga mazhoranca e kesaj partie.

Personalisht une kam patur tek Bujar Nishani njerin prej bashkpuntoreve me ta afert, me te afte, me te dashur dhe me çmuar, me te virtytshem qe do mbetet gjithmone ne memorien time si mirenjohje e thelle per bashkepunimin e ngushte qe kemi patur si krenari e veçante qe pata nje mik fisnik si ai.

Ndaj sot eshte dite zie dhe dhimbje te thelle per familjen e nderuar Nishani qe humben bashkeshortin dhe prindin e tyre te mrekullueshem e shebullor, per miqte dhe te afermit e tij qe humben nje mik te dashur qe do ju mungoje gjithmone, per Partine Demokratike qe humbi njerin prej drejtuesve me te talentuar, per shtetin dhe kombin shqiptar qe humben sot sherbetorin besnik dhe te perkushtuar, shtetarin e afte e te ndershem, patriot dhe fisnik.

Duke shprehur mirenjohjen time te pakufishme dhe nderimin time me te madh ish presidentit Nishani per kontributin e cmuar per vendin, kombin dhe Partine Demokratike, si dhe bashkepunimin dhe miqesine tone te ngushte qe kemi patur ju shpreh sot ngushellimet dhe solidartetin me te ndjere bashkeshortes, femijeve, familjes dhe miqve te ish presidentit dhe mikut tim te çmuar per kete humbje te madhe dhe te pakompensueshme, i lutem Zotit qe shpirti i mire i Bujar tyre te dashur te gjeje paqen e merituar. Amin! sb

Basha: PD ka humbur një politikan të përkushtuar

Pas ndarjes nga jeta të ish-Presidentit Bujar Nishani ka reaguar edhe ish-kryetari i PD, Lulzim Basha. Ai thotë se PD-ja ka humbur një politikan të përkushtuar.

“Trishtues lajmi i ndarjes së parakohshme nga jeta të Presidentit Bujar Nishani. Ngushëllimet më të ndjera familjes, miqve dhe të afërmve të tij. Sot Partia Demokratike ka humbur një politikan të përkushtuar, kontributin e të cilit për të dhe Shqipërinë do ta kujtojë përherë me respekt. U prehtë në paqe”, shkruan Basha.

Ceremoni zyrtare varrimi për Nishanin

Ish-Presidenti i Republikës, Bujar Nishani do të përcillet për në banesën e fundit nëpërmjet një ceremonie zyrtare.

Burime nga qeveria bënë të ditur se sapo vdekja e ish-kreut të shtetit do të konfirmohet zyrtarisht dhe sapo spitali të përfundojë procedurat ligjore, ekzekutivi do të nxjerrë një vendim të posaçëm për organizimin e kësaj ceremonie.

Bujar Nishani ndërroi jetë ditën e sotme në një spital të Gjermanisë, ku po kurohej për pasojat që i kishte lënë Covid-19.

Reagon Meta: Personalitet me vlera të rralla

Presidenti Ilir Meta ka reaguar në rrjetet sociale pas lajmit të trishtë të ndarjes nga jeta të Bujar Nishanit.

Meta thotë se Nishani do të kujtohet gjithnjë si një personalitet me vlera të rralla të një udhëheqësi me integritet dhe vizion

“Me trishtim dhe hidhërim të thellë mora lajmin e largimit nga jeta të Presidentit Bujar Nishani. Ngushëllimet më të ndjera për bashkëshorten Odeta, fëmijët Ersi dhe Fiona, dhe të afërmit për këtë humbje të madhe! Presidenti Nishani do të kujtohet gjithnjë si një personalitet me vlera të rralla të një udhëheqësi me integritet dhe vizion. Kontributi i tij për Shqipërinë dhe demokracinë do të kujtohet përherë me respekt. I paharruar kujtimi i President Nishanit! Të prehet në paqen e merituar!”, shkruan Meta.

Edi Paloka: Lajm i hidhur, fatkeqësi për familjen dhe të gjithë demokratët

Kryetari i Këshillit Kombëtar, Edi Paloka, ka reaguar menjëherë në rrjetet sociale pas ndarjes nga jeta të Nishanit.

“Një lajm i hidhur ka pak që u konfirmua; Bujar Nishani, ish-President i Republikës, ministër dhe funksionar në disa poste të rëndësishme të PD në vite, ka ndërruar jetë! Një fatkeqësi për familjen dhe për gjithë demokratët. Respekti ynë për gjithçka dha për PD dhe për vendin, do e shoqërojë kurdoherë”, shkruan Paloka.

/tvklan.al