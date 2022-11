Ndaj Armenisë me lojtarë të rinj

Shpërndaje







16:02 19/11/2022

Reja u jep mundësi të gjithëve në ndeshjen e fundit

Kërkohet fitorja e parë pas një viti, por kërkohet edhe për ta mbyllur me sukses kontratën e trajnerit Reja. Kombëtarja Shqiptare e Futbollit do të impenjohet pasditen e sotme në miqësoren me Armeninë e cila do të transmetohet në Tv Klan.

Tekniku italian ka qënë i detyruar të bëjë shumë ndryshime për shkak jo vetëm të dëmtimeve, por edhe lidhjes fizike të disa titullarëve. Nga ana tjetër duhet t’u jepet mundësia edhe të rinjve.

E sigurtë është që reparti i sulmit do të përbëhet nga Skuka dhe Muci që nga minuta e parë. Në mesfushë Asllani do të jetë që nga minuta e parë ndërsa në dyshimi është Abrashi dhe Bare të cilët kanë patur ngarkesë në ditët e fundit.

Në mbrojtjë do të mungojë Ardian Ismajli. Hysaj do të zhvendoset në të djathtën për t’i dhënë mundësi Hadrojt që të luajë majtas. Në qendër pritet të rreshtohen Gurishta dhe Kumbulla.

Në varësi të situatave të lojës, dhe nëse rrezikohet rezultati, tekniku italian do të aktivizojë futbollistët më me eksperiencë.

Fitorja me Armeninë është më shumë për moralin e skuadrës. Tekniku Reja gjithsesi deklaroi se më së shumti ai kërkon të shohë futbollistët e rinj se sa përshtaten me grupin, për të marrë kështu garanci për të ardhmen.

Ndeshja do të nisë në 17:30 në Air Albania.

Tv Klan