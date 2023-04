Ndalet në Durrës për ID greke false. Qytetari gjen vetë provat, por prokuroria e zvarrit

21:08 26/04/2023

Në emisionin “Stop” u shtjellua këtë të mërkurë një ngjarje, që ka ndodhur në Durrës në Shkurt 2023. Një qytetar, që kishte prerë biletën për në Francë u ndalua nga policia me pretendimin që ID-ja e tij greke, ishte false. Por sot pas disa muajsh, qytetari është i bllokuar dhe Prokuroria e Durrësit nuk ka bërë asnjë gjë për të verifikuar ID-në e tij.

“Kam dashur të largohem nga Shqipëria në datën 24.02 i këtij viti që jemi tani. Do të shkoja në Francë, aty ku punoj me fibër optike. Ora 10:00 jam ndaluar në portin e Durrësit. Më është thënë që kjo kartë nuk është e saktë. Ju them ju lutem verifikojeni më saktë pasi me këtë kartë kam kaluar edhe herë të tjera. Më thanë prisni 5 minuta. Më mbyllën në një dhomë dhe nuk më pyeti më njeri. Morën shenja gishtash, fotografi. U thashë kontaktoni me shtetin grek sepse po bëni gabim se është kartë e shtetit grek. E vetmja përgjigje që më kanë thënë është nuk kemi pse kontaktojmë me asnjë lloj shteti, thjesht duhet laboratori i shkencave të nxjerrë ekspertizën për këtë lloj gjëje”, tha denoncuesi.

Gazetari i “Stop” u interesua në Policinë e Durrësit, e cila na çoi në Prokurori, ku çështjen e ka prokuroja Flora Reka. Avokati i qytetarit publikon fakte dhe dokumente nga Greqia, që tregojnë, se ID-ja e klientit të tij është e saktë, por vonesa nga ana e Prokurorisë, nuk ka shpjegim.

“Çfarë kërkojnë më këta policë që i krijojnë probleme qytetarit? Se dikush do përgjigjet. Po prokurorja që e ka marrë këtë dokument? Le ta dëgjojë ajo zonja Flora Reka. Dëgjoje zonjë dhe më dëgjo nga ekrani i televizorit. Ke shkelur ligjin, ke abuzuar me detyrën. Ke akuzuar një qytetar kot së koti. Po i heq lirinë për një kohë shumë të gjatë. Do përgjigjesh dhe disiplinarisht dhe financiarisht zonjë”, tha avokati.

“Stop” ka improvizuar vjedhjen e një makine, në të cilën ka edhe një provë nga autori.

Prova, që është një ID, përmes hetimit zinxhir dhe të shpejtë, çoi në kapjen e autorit. Eugen Beci ish-prokuror na jep detaje, sesi u kap autori në këtë ngjarje të improvizuar.

“Duke patur në konsideratë shpejtësinë e veprimeve që duhet të kryejë Policia Gjyqësore në bazë të një urdhri delegimi që njihet nga Kodi i Procedurës dhe me shkrim dhe verbalisht që i lihet në detyrë OPGJ-së, ai duhet të jellë menjëherë të tërë pamjet filmike të kamerave që kanë qenë në zonën ku është gjetur mjeti. Përveç provave shkencore që janë gjetur brenda automjetit, OPGJ është i detyruar të gjejë dhe identifikojë adresën e saktë dhe shoqërimin e personit që i është gjetur karta e identitetit. Duke parë telefonin e tij, duke përcaktuar vendndodhjen e tij, fakti që ai person konstatohet lehtësisht nga pamjet e kamerave të vëzhgimit që tashmë janë administruar sipas Kodit të Procedurës Penale e bën të mundur që menjëherë të zbulohet autorësia. Shpejtësia e kryerjes së këtyre procedurave është e domosdoshme. Marrja e kamerave, marrja e tabulateve telefonike, qelizave telefonike, thirrjes së personit me arsyen për të përcaktuar saktë vendndodhjen e tij në ditën dhe ndodhjen e ngjarjes automatikisht bën të mundur dhe identifikimin e autorit të kësaj vepre penale të improvizuar”, tha ish-prokurori./tvklan.al