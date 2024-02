Ndalimi i dinarit, Serbia e Kosova përplasen në OKB

23:45 08/02/2024

Kurti-Vuçiç në OKB: Organizove e financove sulmin e Banjskës

Në seancën e jashtëzakonshme në Këshillin e Sigurimit Albin Kurti dhe Aleksander Vuçiçi përplasën qëndrimet e tyre diametralisht të kundërta për gjendjen në Kosovë, por mbi të gjitha vendimin e fundit të Bankës Qendrore për ndalimin e transaksioneve në dinar.

Kreu i qeverisë së Kosovës i cilësoi të rreme pretendimet e Vuçiçit për spastrim etnik dhe shkelje e të drejtave të serbve në veri të Kosovës. Ai tha se këto akuza bëhen nga një qeverisje autoritare me në krye vetë Alekasander Vuçiçin.

“Rregullorja e bankës nuk bën asgjë, as nuk e ndalon e as nuk e pengon Qeverinë e Serbisë që të ofrojë ndihmë financiare për serbët e Kosovës. Gjithçka tjetër është propagandë dhe nxitje e tensioneve. Rregullorja sjell ligjshmëri të importit të parave në Kosovë në përputhje me kushtetutën dhe politikën monetare të BE-së”

Kurti deklaroi se vetë serbët në veri janë të friksuar nga grupet kriminale dhe strukturat paralele që financohen nga Serbia për të rritur tensionet. Kreu i qeverisë tha se qytetarët serbë frikësohen nga grupet kriminale. “Kjo duhet të ndalojë,” tha Kurti në OKB.

Pjesa kryesore e fjalës së tij u fokusua tek sulmi i Banjskës për të cilin akuzoi direkt presidentin Vuçiç.

“Ju e vutë re se zoti Vuçiç përmendi plagosjen e serbëve në disa incidente të ndryshme, por nuk përmendi vrasjen e tre serbëve. Pse? Sepse ai e di se ata ishin terroristë të financuar, mbështetur dhe organizuar prej tij.”

Presidenti Aleksandër Vuçiç kërkoi në këtë mbledhje jashtë radhe që të frenohet politika e autoriteteve të Kosoves ndaj pakicës serbe pasi mund të ketë dëme të riparueshme në mbijetesen e tyre. Ai kërkoi themelimin sa më parë të bashkësisë së komunave me shumicë serbe.

“Në një situatë të tillë, pa një reagim të duhur, mund të shkaktojë dëm të pariparueshëm për mbijetesën e popullit serb në Kosovë. Rregullorja e Bankes Qendrore është goditje ndaj mbijetesës së serbëve dhe themelimit të Asociacionit të komunave me shumicë serbe. Me vendimin për të ndaluar transaksionet në dinar, regjimi në Prishtinë në mënyrë të drejtpërdrejtë ndalon çdo operacion në të gjitha institucionet shëndetësore, arsimore, sociale dhe kulturore, që u mundësojnë serbëve që të kenë gjërat bazë.”

Kritike për ndalimin e dinarit u shpreh edhe shefja e misionit UNMIK, Caroline Ziadeh. Sipas saj këto veprime rrisin tensionet ne veri.

Pretendimet e Vuçiçit i mbështeti Rusia aleate. Përfaqësuesi rus akuzoi Kosovën se po kryen veprime që përbëjnë “spastrim etnik” dhe shtoi se gjendja në terren po injorohet nga organizatat për të drejtat e njeriut.

Ndërsa Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara, Linda Thomas-Greenfield, u bëri thirrje Kosovës dhe Serbisë që të mos ndërmarrin veprime përshkallëzuese dhe t’i kthehen dialogut. Ndërsa e quajti vendimin për dinarin të marrë pa përgatitjen e duhur apo konsultime, ambasadorja Greenfield kërkoi që zbatimi i rregullores të pezullohet derisa të ndërmerren të gjitha procedurat në linjë me standardet evropiane dhe praktikat e qeverisjes së mire.

