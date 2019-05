Ndalohet një person për vrasjen e ish-policit Bilali

Policia e Tiranës ka ndaluar një person të dyshuar si të përfshirë në vrasjen e Arben Bilalit më 30 Janar 2019. I dyshuari mendohet të ketë ndihmuar atentatorët e ish-policit Bilali. Zyrtarisht policia thotë se është ndaluar 47-vjeçari me iniciale A.T., ndërsa mësohet se i ndaluari është person me precedent të mëparshëm penal. Nga të dhënat paraprake, i ndaluari dyshohet se u ka siguruar automjetin atentatorëve.

Lidhur me hetimet për këtë atentat, Tv Klan ka raportuar më herët se grupi hetimor ka krijuar identikitin e dy personave që morën pjesë në vrasje. Nga gjurmët e ADN-së dhe të gishtave të gjetura në makinën që u përdor në vrasjen e 50-vjecarit, janë përfituar dy profile gjenenetike. Profilet janë krahasuar dhe janë të identifikuar si persona me precedentë penalë, të dyshuar si vrasës me pagesë. Gjatë kësaj kohe, hetuesit kanë kqyrur disa kamera sigurie në zonën ku ka lëvizur më tepër viktima disa ditë para vrasjes.

Ish-policia Arben Bilali u ekzekutua me breshëri kallashnikovi përpara banesës së tij në zonën e Selitës më 30 Janar. Pas ngjarjes, autorët braktisën mjetin e tyre në Sauk, brenda së cilës u gjet edhe arma që u përdor. Pavarësisht se e kishin spërkatur mjetin me benzinë, autorët nuk mundën t’i vinin flakën për shkak të frikës se do zbuloheshin nga policia.

Njoftimi i Policisë së Tiranës:

Në vijim të veprimeve për zbardhjen, dokumentimin dhe arrestimin e autorëve të vrasjes së shtetasit A.B, në bazë të urdhërit të ndalimit të lëshuar nga Prokurori, u bë kapja dhe ndalimi i shtetasit në kërkim A. T (Xh), 47 vjeç, banues në Shkozë, Tiranë, i dyshuar për kryerjen e veprës penale “Veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës”. Vijon puna hetimore për zbardhjen e plotë të ngjarjes. /tvklan.al