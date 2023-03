“Ndanim të mirat e të këqijat”, Jurgen Kaçani sjell këngën dedikuar njeriut të dashur që nuk jeton më

18:53 23/03/2023

Jurgen Kaçani ka sjellë një këngë të re, “Trëndelinë e shkëmbit”. Këngëtari i njohur i muzikës popullore ndan në “Rudina” në Tv Klan historinë pas kësaj kënge, e cila në fakt është një dedikim. Një person shumë i dashur për të, i cili ka ndërruar jetë pak kohë më parë ishte admirues i kësaj kënge dhe e këndonte gjithnjë, ndaj për Jurgenin është një amanet që ka mundur të realizojë.

Jurgen Kaçani: Kjo këngë nuk është se ka qenë në planet e mia për t’u sjellë si material. Ka qenë një person të cilin unë e kam patur shumë pranë zemrës, i cili nuk jeton më për shkak të një sëmundjeje dhe ai e këndonte gjithmonë, qëkur unë kam qenë i vogël dhe flas i vogël, 5-7 vjeç këtu dhe 17 vite përpara dhe kishte gjithmonë “ma bëj këtë këngë”.

Rudina Magjistari: Ky është njeri i afërt i yti?

Jurgen Kaçani: Ky është burri i gocës së tezes.

Rudina Magjistari: Ah, kjo është lidhja që kishit?

Jurgen Kaçani: Përtej kësaj lidhjeje, do thoja që ne kemi qenë më shumë si shokë, siç thashë njeri i zemrës që ndanim të mirat dhe të këqijat, hallet së bashku dhe këtë këngë ai e këndonte gjithmonë, në çdo sebep tonin familjar, biles kemi video kur unë kam qenë i vogël dhe ai e këndonte labçe. Shumë pak përpara se ai të zinte spitalin, më thotë “çfarë do bëjmë, do ta bëjmë këngën bashkë”, sikur më la një amanet, sikur e dinte dhe i them do ta bëjmë, në Shtator-Tetor do merrem.

“Do më bësh pjesë të klipit” tha, patjetër unë. Nuk mbajti as 3-4 ditë, fatkeqësisht ai zuri spitalin dhe sëmundja i mori dhe jetën dhe ngeli si një amanet për mua dhe në momentin e parë pasi u liruam nga aktivitetet e verës fillova të realizoj në studion time këngën dhe e solla. Në pjesën e fundit të këngës është edhe zëri i tij që këndon, e marrë nga një video./tvklan.al