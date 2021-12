Ndarja e banesave të rindërtuara nga tërmeti, Rama: Gjithçka me short, pa Lek e mik

11:27 28/12/2021

Kryeministri Edi Rama ka treguar sot se të gjitha banesat e rindërtuara pas tërmetit të 26 Nëntorit 2019 shpërndahen me short. Në një postim në mediat sociale, Rama shkruan se nuk ka asnjë ndërhyrë për ndarjen e banesave të reja.

Sipas kreut të qeverisë dikur edhe banesat sociale ndaheshin me lek e me mik, madje në jo pak raste merreshin nga njerëz me pushtet.

“TRANSPARENCA dhe DREJTËSIA në ndarjen e apartamenteve të Rindërtimit është një element kuptimplotë i kësaj historie të bukur solidariteti, respekti, përkushtimi maksimal të politikës ndaj njerëzve më në nevojë.

Çdo apartament është ndarë me short publik dhe jo vetëm që çdo metër katror i Rindërtimit ka shkuar për familjet e prekura nga tërmeti, po edhe pozicioni, shkalla, kati për çdo familje është caktuar pa asnjë ndërhyrje apo ndikim nga jashtë, falë shortit publik.

Për të mos lejuar që asnjë gabim i vetëm njerëzor apo largqoftë edhe i qëllimshëm ta cenojë këtë proces ku njerzillëku ka qenë qysh ditën e parë thelbi i përpjekjes sonë, cilido që ka një ankesë mund të drejtohet në platformën e bashkëqeverisjes”, shkruan Kryeministri./tvklan.al