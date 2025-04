Është e rrallë që një film të përshkruajë jetën e vërtetë po me aq saktësi sa “Conclave”, filmi i cili pas vdekjes së Papa Françeskut i cili sot u përcoll në banesën e fundit, ka shënuar rekord audience.

Filmi bazohet në librin e Robert Harris dhe është realizuar nga regjisori Edward Berger. Ngjarjet rrotullohen rreth procesit sekret të zgjedhjes së papës së ri. Ndërkohë në jetën e vërtetë, konklava nis më 5 maj.

Kardinalë nga e gjithë bota do të mbyllen në Kapelën Sistina derisa të dalë tymi i bardhë. Sigurisht q137 filmi ka disa elementë dramatikë për shkak se është një prodhim kinematografik.

Por në tërësi, “Conclave” e cila është vlerësuar me 4 çmime BAFTA si dhe në Oscars, ka tërhequr shikuesit sepse deri më tani numëron 6.9 milionë minuta shikime, një rritje prej 283% pasi Papa Françesku ndërroi jetë më 21 prill.

Por sa përputhet filmi me konklavën që do të ndodhë më 5 maj?

Në përgjjithësi, filmi përshkruan mirë procesin e konklavës. Kardinalët jetojnë, hanë dhe shoqërohen së bashku në kishën e Santa Martës, e njëjta gjë që do të ndodhë edhe muajin e ardhshëm. Kapela Sistina u nënhtrohet kontrolleve për pajisjet përgjuese para se të nisë votimi sekret ku kardinalët shkruajnë emrin e personit që duan të zgjidhet papë. Më pas ata i hedhin votat në një kontejner të mbyllur, që në të vërtetë është një urnë argjendi. Pasi hidhen të gjitha votat, një përfaqësues i lexon me zë të lartë. Nëse nuk është arritur dakordësia e 2/3, votat digjen dhe iu shtohet diçka që të dalë tym i zi.

Politika e brendshme

Filmi shfaq fraksione brenda kardinalëve që votojnë pasi disa mbështesin qartazi të tjerët duke u bazuar në parimet e tyre.

Kardinal Aldo Bellini (Stanley Tucci) është një kandidat liberal që dëshiron të reformojë Kishën Katolike dhe të ndjekë gjurmët e papës paraardhës. Kardinal Goffredo Tedesco (Sergio Castellitto) është një italian që përfaqëson konservatorizmin. Është e vërtetë që çdo papë ka parimet e tij, disa janë më liberalë e të tjerë më konservatorë.

Profesori Bill Cavanaugh nga DePaul University është shprehur për “The Guardian” se politizimi i konklavës në film “është pak i ekzagjeruar”. Ai thotë se kardinalët nuk ndahen shpesh “në kampe të përcaktuara progresive dhe konservatore”.

Personazhi i Kardinalit Lawrence

Ralph Fiennes luan rolin e Kardinalit Lawrence i cili ka për detyrë të mbikëqyrë konklavën. Në film ai mban rolin e kamerlengut i cili drejton kardinalët derisa të zgjidhet papa i ri dhe të dekanit të Kolegjit të Kardinalëve. Në të vërtetë, këto janë detyra të ndara.

Pas vdekjes së Papa Françeskut, Kardinali Kevin Farrell u caktua si kamerleng. Kjo detyrë përkon me organizimin e konklavës, njoftimin e vdekjes së papës, mbylljen e apartamentit papal dhe thyerjen e unazës që tregon se ka një mungesë në Vatikan. Dekani i Kolegjit të Kardinalëve shihet si “i pari mes të barabartëve” dhe është drejtuesi i trupës së kardinalëve që do të zgjedhin papën e ri.

Kardinal Giovanni Battista Re e mban këtë detyrë që prej vitit 2020 dhe ai do të pranojë zgjedhjen e papës si dhe do ta pyesë për emrin që do të përzgjedhë.

Një kardinal sekret

Një nga personazhet kryesorë në film është Kardinali Vincent Benitez (Carlos Diehz) që konsiderohet si kardinal i fshehtë sipas procesit që papa mund të emërojë fshehurazi një kardinal. Papa gëzon privilegjin që ta mbajë sekret emrin e kardinalit për arsye të ndryshme, por ai nuk njihet si kardinal derisa të bëhet publike. Ndryshe nga çfarë paraqitet në film, kardinalët që janë emëruar në fshehtësi s’mund të jenë pjesë e konklavës./tvklan.al