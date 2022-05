Ndarje nga RMV, Michel: Pozita e Ramës, e arsyeshme. Rishohim situatën nëse nuk çelen negociatat

12:38 20/05/2022

Presidenti i Këshillit Europian, Charles Michel përsërit se uron që brenda fundit të Qershorit ngërçi mes Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut të jetë zgjidhur, dhe si Shqipëria ashtu dhe RMV të nisin formalisht rrugën drejt BE. Nëse kjo nuk ndodh, Michel tha se situata duhet rishikuar dhe theksoi se qëndrimi i kryeministrit shqiptar për t’u ndarë nga RMV, për është plotësisht e arsyeshme.

“Natyrisht është shumë e përligjur që në Shqipëri të ketë padurim lidhur me këtë çështje, për të kaluar këtë pengesë dhe për të filluar këtë negociatë sa më shpejt të jetë e mundur. Unë jam partner dhe mik për të zgjidhur vështirësitë me të cilat jemi përballur. Ne do ta bëjmë vlerësimin në Qershor, unë shpresoj ende me gjithë zemër që ta bëjmë para fundit të Qershorit. Nëse kjo nuk ndodh duhet ta rishohim situatën dhe pozita e kryeministrit është plotësisht e arsyeshme dhe e përligjur lidhur me këtë”.

Nga ana e tij, kryeministri Edi Rama ritheksoi se Shqipëria nuk do të ndahet nga Maqedonia e Veriut, nëse Bullgaria hap rrugën.

“Ajo që ne do të bëjmë është ajo që thashë. Ne nuk kërkojmë të ndahemi nga RMV, për sa kohë ka akoma hapësirë të mendojmë se Bullgaria mund të hapë rrugën. Ne jemi në të drejtën tonë që të kërkojmë që të dalin nga rrezja e konfliktit që Bullgaria ka hapur me RMV. Por deri në fund kur të bëhet mbledhja e Këshillit Europian, qëndrimi ynë është që të hapen zyrtarisht negociatat për të dyja”./tvklan.al