“Ndenje pak në jetën time”, Ylli Limani ka një mesazh publik për vajzën të cilës i dedikoi albumin e fundit

22:06 01/12/2021

Ylli Limani di gjithmonë si të surprizojë fansat e tij dhe një gjë të tillë e ka bërë së fundmi.

Ai ka ndarë lajmin e bukur se brenda pak ditëve, pra me datë 5 Dhjetor do të publikohet mini albumi me titull “Lshoja zanin”, i cili përmban 5 këngë:

“Lshoja zanin”, “Qaj”, “Gënjeshtare”, “Vonë” dhe “Çka nëse”.

Këtë lajm ai e shoqëroi me një dedikim për të gjithë ata që kanë qenë pranë tij dhe e kanë shtyrë që ta finalizojë këtë projekt të nisur shumë vite më parë.

Ajo që mori vëmendjen e të gjithëve ishte pjesa e fundit e këtij dedikimi ku ka treguar se albumin ia ka kushtuar një vajze që e ka frymëzuar për këto këngë, me të cilën nuk është më.

Artisti ka treguar se ka kaluar shumë kohë dhe tani nuk i dhemb më kjo histori e shkuar.

“Faleminderit për shoqërinë time që janë aty për mua 24/7 dhe për familjen time që janë dashuria ime më e madhe. Faleminderit për njerëzit me të cilët bashkëpunoj, që më kanë shtyrë për ta finalizuar këtë projekt të nisur shumë vite më parë.

Faleminderit për fansat e mi të çmendur në çdo sekondë, minutë & orë të ditës më shkruani, më dhuroni dashuri dhe më përkrahni pa kushte. Kjo është për ju Yllers-at e mi të trent.

Për fund, faleminderit ty, që disa vite më parë më frymëzove për këto këngë që do t’i publikoj. Je ajo që erdhe e ndenje shkurt në jetën time, po këto këngë do të jetojnë përgjithmonë. Ka kalu shumë kohë, e sot nuk m’dhem ma kurgjo, veç i përjetoj këto kangë si me ni për dhimtë të tjetërkujt.”, ka shkruar Ylli. /tvklan.al