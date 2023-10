Ndërkombëtarët i dorëzojnë Kurtit propozimin për Asociacionin

15:50 21/10/2023

Lajçak: Pa këtë, s’do të ketë progres të Kosovës në BE

Pesëshja euro-amerikane ka ardhur në Kosovë me porosi të qartë për themelimin e Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe.

I përbërë nga emisarët e BE-së Miroslav Lajçak dhe atij të SHBA-së Gabriel Escobar si dhe përfaqësuesit e Francës, Gjermanisë dhe Italisë, delegacioni euro-amerikan ka pranuar se i ka sjellë një plan të detajuar kryeministrit Kurti duke mos specifikuar se çfarë përmban plani.

“Erdhëm me një plan, e diskutuam me Kurtin dhe do ta diskutojmë me Vuçiçin. Nuk do të japë detaje”, tha ai.

Tha se pa formimin e Asociacionit, Kosova nuk mund të ketë përparim në rrugën drejt Bashkimin Evropian.

“Kurti ka përgjegjësi të bëjë progres në normalizim, nëse Kosova dëshiron të bëjë progres në BE. Duhet ta përsëris që Asociacioni të formohet pa vonesa. Pa këtë, s’do të ketë progres të Kosovës në integrimin evropian. E vlerësojmë gatishmërinë e Kurtit për të vazhduar diskutimet së shpejti. Tani do ta vazhdojmë misionin në Beograd, ku do ta takojmë presidentin Vuçiç”, u shpreh Lajçak.

Sulmi i 24 Shtatorit sipas tij dëshmon se normalizimi dhe çtensionimi janë mëse çështje urgjente.

“Sulmi i 24 shtatorit e ka bërë të qartë që normalizimi dhe deeskalimi janë më urgjente se kurrë më parë. Kushtet dhe vonesat janë të papranueshme. Në presim që Kosova dhe Serbia t’i përmbahen obligimeve të dialogut. Sulmi i 24 shtatorit nuk ndryshon faktin se Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje më herët këtë vit. BE-ja dhe NATO janë duke hetuar faktet. Do të informoheni për rezultatet”.

Kjo është vizita e parë e delegacionit euro-amerikan në Kosovë dhe Serbi pas sulmit të 24 shtatorit në Banjskë ku u vra polici Afrim Bunjaku.

Tv Klan