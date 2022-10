Ndërmarrja energjetike u dhuron qymyr për ngrohje punëtorëve të saj

23:00 13/10/2022

Qeveria e Kosovës ka urdhëruar një ndërmarrje energjetike që t’u japë dhjetëra mijëra ton qymyr punëtorëve të saj për të ngrohur shtëpitë e tyre ndërsa vendi po përgatitet për më shumë ndërprerje të energjisë elektrike gjatë muajve të dimrit.

Rreth 3,600 punëtorë do të marrin secili një kamion qymyr, rreth 10 ton, duke filluar nga kjo javë. Në gusht, Kosova u bë vendi i parë në Evropë që u përball me ndërprerjet e energjisë elektrike pas prodhimit të pamjaftueshëm të energjisë vendase dhe hezitimit të qeverisë për të blerë energji të shtrenjtë në treg.

Në këtë minierë, disa kilometra larg Prishtinës, punëtorët nxituan të kontrollojnë nëse emrat e tyre janë në listë dhe se kur do të dorëzohet qymyri. Por si e kanë pritur këtë vendim punonjësit?

Rreth 90 për qind e prodhimit vendas të energjisë elektrike të vendit vjen nga njësitë me qymyr të cilat u ndërtuan në vitet 1960, 70 dhe 80. Vendi është i pasur me linjit, që ndot ambientin kur digjet. Të dhënat zyrtare tregojnë se Kosova është e pesta në botë sa i përket rezervave të linjit me 12-14 miliardë tonë. Por ky lloj qymyrgur duhet të mbetet në tokë pasi Kosova është zotuar t’i japë fund përdorimit të qymyrit deri në vitin 2050.

Qeveria ka thënë se konsumi i energjisë mund të arrijë deri në 1400 MW/h, por nëse të gjitha termocentralet vendase funksionojnë siç duhet, mund të prodhohet vetëm 900 MW/h dhe pjesa tjetër duhet të importohet, kryesisht në orët e mbrëmjes kur njerëzit janë në shtëpi duke përdorur pajisjet ngrohëse.

Më herët qeveria në Kosovë ka deklaruar se preferon mungesat në energji elektrike sesa të shpenzojë shuma të mëdha parash për import.

