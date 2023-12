“Ndërmendje” bashkon artistët në Shkodër

17:56 30/12/2023

Aktiviteti përmbyll punën 1-vjeçare në teatrin “Migjeni”, kujtohen artistët që nuk janë në jetë

Teatri “Migjeni” mblodhi spektatorët shkodranë në aktivitetin e fundit për vitin 2023 në këtë tempull të kulturës. “Ndërmendje”, koncerti tradicional i fundvitit pati si protagoniste Orkestrën Simfonike të Shkodrës nën drejtimin e Maestro Jetmir Barbullushit.

Kjo natë artistike erdhi nën moderimin e Arlinda Çaushollit dhe u kompletua nga disa prej artistëve të mirënjohur shkodranë dhe ata të rinj që interpretuan pjesë të njohura të kompozitorëve vendas dhe botërorë.

Kësaj feste të fundvitit ia shtuan bukurinë interpretimet e korit “Prenkë Jakova” me drejtues Gjon Shllakun dhe artistëve të vegjël të QKF “Kujtim Alija”.

Gjon Shllaku: E rëndësishme është që do risjellim edhe në kohë një mendim të një mjeshtri që na mungon që është Kujtim Alija, dirigjent që tashmë nuk është mes nesh, i cili e ka pasur këtë koncept dhe është zhvilluar me një hap. Ka pasur raste që në mendjen tonë na e kanë bërë të tjerë që nuk është logjike se ndërmend mund të sjellin ai që e ka mendjen aty. Në qytetin tonë ne kemi një mendje, nuk mundet të jetë dikush tjetër.

E ftuar e veçantë e kësaj mbrëmje ishte sopranoja nga Kosova, Adelina Paloja.

Adelina Paloja: Një kënaqësi e jashtëzakonshme të jem sonte këtu dhe aq më tepër të pritem me këto duartrokitje nga publiku shkodran që është aq i ngrohtë dhe me të cilët do të thotë sikur frymonim bashkë në çdo pikë muzikore që kemi interpretuar sonte.

Natë e veçantë ishte edhe për tenorin shkodran Riad Bashi që rikthehet të këndojë në teatrin “Migjeni” pas 7 vitesh.

Riad Bashi: Shumë i emocionuar sepse publiku shkodran të vë këtë lloj përgjegjësie. Teatri kaq i bukur më ka bërë të ndihem shumë konfuz, por më vonë e morra veten dhe e shijova në maksimum.

Koncerti “Ndërmendje” solli në skenë edhe këngëtaren Myfarete Laze ndërsa “Marshi i Fiskulturistëve” ngriti në këmbë spektatorët e njëkohësisht shënoi fundin e një tjetër edicioni të tij.

