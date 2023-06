Nderohet krijimtaria e Jakov Xoxës

17:55 07/06/2023

Veliaj: Me veprat e tij ka pasuruar Gjuhën Shqipe

Është kujtuar në 100-vjetorin e lindjes shkrimtari, Jakov Xoxa mes studiuesish dhe figurave të letrave shqipe. Stilistika letrare, e identifikoi atë si një nga shkrimtarët që themeluan romanin modern, veçanërisht me veprat “Juga e bardhë”, Lumi i vdekur” dhe “Lulja e Kripës”.

I biri, Agon Xoxa, mes shumë fjalësh ku ndjehet emocioni, ndihet i lumtur që vepra e tij qëndron në kohë si vepra bashëkohore.

Agron Xoxa: Vepra shkencore e babait tim ka një vlerë të tillë që t’i qëndrojë kohës dhe të jetë ende në studimet e breazve të rinj.

Të bësh letërsi nuk është e vështirë, ta bësh në një kohë diktati është shumë herë më sfiduese. Por studiuesja e njohur në këtë lëm, Shefkije Islamaj, e konsideron Jakov Xoxën si një shkrimtarët që diti t’i bëjë ballë diktatit.

Shefkije Islamaj: Ai i bëri ballë trysnisë me art, me gjuhë, me tematikën, me vednosjen e ngjarjeve në kohë.

Në këtë kujtim dhe nderim të figurës së shkrimtarit, nuk mungoi as kryetari i bashkisë, Erion Veliaj, që kujtoi dhe kontributin e tij në pasurimin dhe ruajten e Gjuhës Shqipe.

Erion Veliaj: Kemi sot fatin të kujtojmë një nga njerëzit që i dhanë formë e që ndoshta shpëtoi disa nga fjalët e Gjuhës Shqipe dhe ndodshta eksploroi për herë të parë këtë raport special dhe këtë kimi mes shqiptarëve të Shqipërisë dhe Kosovës.

Në këtë ditë, Akademia e Shkencave e nderoi shkrimtarin me titullin më të lartë që ka, “Nderi i Akademisë”.

