Ndërpriten punimet për lotin nr. 1 të Unazës

Autoriteti Rrugor Shqiptar ka vendosur këtë të premte të pezullojë punimet në lotin Nr. 1 të “Unazës së Madhe” në Tiranë, për të verifikuar rregullsinë e tenderit dhe vërtetësinë e operatorit “DH Albania” që ka marrë pjesë në tenderin për zgjerimin e Unazës.

“Deri në sqarimin e situatës dhe përgjigjen nga autoritetet amerikane nuk do të vijohet me aktivitetin ndërtimor të kësaj kompanie për lotin Nr. 1 të segmentit, që shtrihet nga Ura e Lanës deri tek Mbikalimi i Sheshit Shqiponja”, tha ARRSH në një deklaratë për mediat.

ARRSH tha se iu është drejtuar institucioneve që përmes komunikimit me rrugë zyrtare t’u kërkohet autoriteteve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të verifikuar dokumentet e paraqitura në institucionet shqiptare nga kompania në procedurën e garës.

Sipas dokumenteve të paraqitura, kompania mëmë e “DH Albania”, “Dunwell Haberman” rezulton e regjistruar dhe ushtron aktivitetin në një prej shteteve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, konkretisht në shtetin Delaware.

Në rast se autoritetet amerikane do të konfirmojnë zyrtarisht pretendimet për falsifikime dokumentacioni nga kjo kompani, në zbatim të përcaktimeve ligjore, Autoriteti Rrugor Shqiptar tha se do të zgjidhë kontratën në mënyrë të njëanshme dhe do të ndjekë procedurat e tjera të përcaktuara në ligj duke rifilluar menjëherë edhe procedurat e prokurimit për këtë lot për të mundësuar përfundimin në kohë të këtij projekti të rëndësishëm për kryeqytetin.

