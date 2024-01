Ndërrimi i viteve në Tiranë/ Qytetarë të shumtë dolën në shesh për spektaklin e fishekzjarreve

08:54 01/01/2024

Tirana ishte kryeqendra e shqiptarëve për festën e ndërrimit të viteve. Mijëra qytetarë zgjodhën që spektaklin e fishekzjarrëve, shoqëruar dhe me tingujt e muzikës, ta ndjekin në sheshin “Skënderbej”.

Festa në sheshin kryesor të shqiptarëve kulmoi me spektaklin e fishekzjarreve, organizuar nga Bashkia e Tiranës, por të hedhura dhe nga vetë qytetarët. Qielli i kryeqytetit ndriçoi nga ky spektakël shumëngjyrësh, duke krijuar një atmosferë magjike.

Kryetari i Bashkisë së Tiranës, uroi të gjithë qytetarët shqiptarë për Vitin e Ri 2024, ndërsa falënderoi të gjithë ata që i shërbejnë kryeqytetit.

“Dua që të falenderoj të gjithë ata prindër që dedikuan kohë për t’i çuar fëmijët e tyre të merren me sport, me aktivitetet të shëndetëshëm për t’i siguruar që qyteti ynë është i shëndetshëm dhe një skuadër. Dua një falenderim të madh për të gjithë ata që do ta gdhijnë nëpër spitale, zjarrfikës, mjekë, infermierë dhe të gjithë ata që i shërbejnë çdo ditë Tiranës tonë dhe e kanë bërë një histori suksesi.”

Urimeve iu bashkuan edhe qytetarët në sheshin Skëndërbej.

“Gëzuar Vitin e Ri. Qoftë një vit i mbarë për të gjithë shqiptarët. Mbarësi në çdo familje shqiptare.”

“Qoftë një vit i mbarë, jetë e shëndet të gjithë të kemi.”

“2024 qoftë një vit i mbarë për të gjithë shqiptarët.”

Për të festuar në shesh pati edhe qytetarë nga trevat shqiptare dhe diaspora.

“Urime për të gjithë shqiptarët kudo që janë në botë. Gëzuar 2024-ën. Jam për herë të parë në Tiranë në këtë atmosferë të mrekullueshme. Atmosfera është e jashtëzakonshme dhe qyteti është i dekoruar për mrekulli, kështu vetëm në Paris kam parë kaq bukur. Uroj që gjithmonë të jetë kështu.”

“Vijmë nga Athina, shumë bukur sivjet Tirana, bravo!”

“Erdhëm pikërisht për të festuar këtu. Im shoq është italian dhe Shqipërinë e do jashtë mase, kështu që mezi pret që çdo vit të vijë në Shqipëri.”

Një urim të veçantë për Vitin 2024, patën edhe të vegjlit.

“Gëzuar Vitin e Ri të gjithë.”

“Të mësojmë sa më shumë, të kemi kushte më të mira, të gjitha.”

Edhe pas magjisë së fishekzjarrëve, shqiptarët vijuan festën duke shijuar tingujt e muzikës në koncertin që zgjati deri në orët e para të mëngjesit të 1 Janarit.

