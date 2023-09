Ndërron jetë bosi mafioz i “Cosa Nostra”, Matteo Messina Denaro

Shpërndaje







09:22 25/09/2023

“Kumbari i fundit” iu nënshtrua dy operacioneve, por gjendja etij u përkeqësua

Bosi i mafias italiane Matteo Messina Denaro, i cili u arrestua në Janar pasi kaloi 30 vjet në arrati është shuar mëngjesin e së Hënës në spitalin L’Aquila.

Messina Denaro, 61 vjeç, vuante nga kanceri në zorrën e trashë me të cilën ishte diagnostikuar që në vitin 2020. Gjendja e tij u përkeqësua javët e fundit, ai u transferua në një spital nga burgu i sigurisë maksimale në Italinë qendrore ku u mbajt fillimisht. ANSA raporton se ai ra në koma të pakthyeshme.

Në 9 muajt e paraburgimit, bosi i mafias iu nënshtrua dy operacioneve kirurgjikale të lidhura me ndërlikimet e kancerit. Ai nuk u shërua kurrë nga ajo e fundit, aq sa mjekët vendosën të mos e kthenin përsëri në burg, por ta trajtonin në një dhomë të sigurisë maksimale në spital, duke e trajtuar me terapi. Gazeta La Repubblica bën të ditur se shëndeti i Messina Denaro ishte përkeqësuar ndjeshëm në muajt para kapjes së tij.

Ai u dënua për krime të shumta, duke përfshirë për rolin e tij në planifikimin e vrasjeve të 1992 të prokurorëve antimafia, Giovanni Falcone dhe Paolo Borsellino krime që tronditën Italinë dhe ndezën një goditje ndaj mafias siciliane.

Denaro u mbajt gjithashtu përgjegjës për bomba në Romë, Firence dhe Milano në 1993 që vranë 10 persona, si dhe ndihmoi në organizimin e rrëmbimit të Giuseppe Di Matteo, 12 vjeç,i cili u mbajt peng për dy vjet dhe më pas u vra.

I quajtur nga shtypi italian si “Kumbari i fundit”, Messina Denaro nuk besohet të ketë dhënë asnjë informacion në polici pasi u kap jashtë një klinike shëndetësore private në Palermo, më 16 Janar të këtij viti.

Messina Denaro lindi në qytetin jugperëndimor të Siçilisë, Castelvetrano në vitin 1962. Ai u bë pjesë e rrjetit mafioz që në moshën 15-vjeçare duke ndjekur hapat e babait të tij kreu vrasjen e tij të parë kur ishte 18 vjeç.

Klani Castelvetrano ishte aleat me Corleonesi, të udhëhequr nga Salvatore Riina, i cili u bë “bosi i mafias siciliane, e njohur si Cosa Nostra . Me nofkën “‘U Siçu” (I dobëti), Messina Denaro u bë mbrojtësi i tij dhe tregoi se mund të ishte po aq i pamëshirshëm sa shefi i tij, duke marrë 20 dënime me burgim të përjetshëm në gjyqet e mbajtura në mungesë për rolin e tij në një sërë vrasjesh. Për më tepër, mburrej se kishte “vrarë kaq shumë njerëz sa për të mbushur një varrezë të tërë”.

Messina Denaro e kaloi pjesën më të madhe të vitit 2022 duke u fshehur në Campobello di Mazara, një qytet me rreth 11,000 banorë, komunikonte me mafiozët e tjerë nëpërmjet copave të vogla letre të shkruara ndonjëherë me kod. Mediat italiane shkruajnë se ai jetonte si fantazmë, ndonëse padukshmëria e tij nuk e pengoi të bëhej dy herë baba. Pavarësisht famës së tij, prokurorët kanë dyshuar gjithmonë se Messina Denaro ishte kreu i Cosa Nostra-s në Sicilinë perëndimore.

Klan News