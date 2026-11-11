Ambasadori i Rusisë në Shtetet e Bashkuara, Alexander Darchiev, ka ndërruar jetë papritur në moshën 66-vjeçare. Lajmi u bë i ditur sot më 11 nëntor nga Ministria e Jashtme ruse, e cila konfirmoi vdekjen e diplomatit, pa dhënë detaje mbi shkaqet. Në njoftimin zyrtar thuhet se Darchiev u nda nga jeta në mënyrë të papritur, ndërsa rrethanat e vdekjes së tij nuk janë bërë ende publike.
Ministria e Jashtme ruse e përshkroi atë si një profesionist të jashtëzakonshëm, duke vlerësuar kontributin e tij në diplomacinë ruse dhe shërbimin në një prej fushave më të vështira të politikës së jashtme të Moskës.
Në deklaratë, institucioni shprehu ngushëllimet më të thella për familjen dhe të afërmit e diplomatit, duke theksuar rëndësinë e punës së tij në përfaqësimin e interesave ruse në arenën ndërkombëtare.
Darchiev ishte një diplomat me përvojë shumëvjeçare dhe njihej për qëndrimet e tij të ashpra ndaj Perëndimit, veçanërisht në deklaratat që lidhen me marrëdhëniet mes Rusisë dhe vendeve perëndimore. Ai u emërua ambasador i Rusisë në Uashington nga presidenti Vladimir Putin në mars të vitit 2025, duke marrë përsipër një nga postet më të rëndësishme diplomatike të vendit në një periudhë tensionesh të vazhdueshme mes dy fuqive të mëdha botërore.
Emërimi i tij në Uashington kishte ndodhur në një moment kur marrëdhëniet mes Moskës dhe administratës amerikane përballeshin me sfida të shumta, përfshirë luftën në Ukrainë dhe përplasjet për çështjet e sigurisë ndërkombëtare.
Si përfaqësues i Kremlinit në SHBA, Darchiev ishte pjesë e përpjekjeve diplomatike për të menaxhuar komunikimin mes dy vendeve, pavarësisht mosmarrëveshjeve të thella politike. Deri më tani, autoritetet ruse nuk kanë dhënë informacione të tjera për rrethanat e vdekjes apo për pasuesin e tij në këtë detyrë.
/tvklan.al