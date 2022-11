Ndërron jetë në moshën 113-vjeçare gruaja që vallëzoi me ish-presidentin Obama

11:44 16/11/2022

Një grua nga Uashingtoni që mundi të realizonte ëndrrën e saj për të vallëzuar me ish-presidentin Barack Obama ka ndërruar jetë në moshën 113-vjeçare. Virginia McLaurin ishte 106 vjeçe kur takoi Presidentin dhe Zonjën e Parë me ngjyrë të SHBA-ve në vitin 2016.

“Po jua them, jam shumë e lumtur”, i tha ajo Obama-s. “Një president me ngjyrë dhe gruaja e tij me ngjyrë”.

Në vitin 2014, McLaurin nisi një peticion viral për të takuar Presidentin. “Emri im është Virginia McLaurin. Jetoj në Uashington. Kam lindur në vitin 1909”, shkroi ajo.

Rest in peace, Virginia. We know you’re up there dancing. pic.twitter.com/y31XQ8MdPC — Barack Obama (@BarackObama) November 15, 2022

“Nuk kam takuar kurrë një President. Nuk mendoja se do jetoja për të parë një President me ngjyrë sepse kam lindur në jug dhe nuk e besoja se do ndodhte. Jam shumë e lumtur dhe do doja t’ju takoja ju dhe familjen tuaj nëse do mundja”.

“Mbaj mend kohërat përpara Presidentit Hoover”, vazhdonte ish-rrobaqepësja. “Mbaj mend që nuk kishim elektricitet. Kisha një llampë me vajguri. Mbaj mend modelin e makinës së parë Ford. Bashkëshorti im ishte në ushtri. E humba në vitin 1941. Prej atëherë kam jetuar në Uashington. Jetoja këtu kur u vra Martin Luther King”.

Me gjithë zhvillimet që ndodhnin në SHBA, jeta për afrikano-amerikanët si Virginia McLaurin ishte e kufizuar. Ajo ishte e lindur pa të drejta civile. Ndaj ajo ishte kaq e lumtur që takoi dhe vallëzoi me Presidentin e parë me ngjyrë të SHBA-ve./tvklan.al