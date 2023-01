Ndërron jetë në moshën 74-vjeçare këngëtarja Anita Pointer

Shpërndaje







14:45 01/01/2023

Shkak i vdekjes së artistes ishte sëmundja e kancerit

Fituesja e çmimeve Grammy, Anita Pointer, ka ndërruar jetë në moshën 74-vjeçare.

Pointer ishte e rrethuar nga familja në shtëpinë e saj në Beverly Hills.

“Ajo ishte ajo që na mbajti të gjithëve afër dhe së bashku për kaq gjatë. Dashuria e saj për familjen tonë do të jetojë në secilin prej nesh. Parajsa është një vend i bukur më i dashur me Anitën atje”, thuhet në një deklaratë të lëshuar nga familjarët e saj.

Anita mori famë me grupin Pointer Sisters me hitet Jump dhe Fire. Grupi publikoi albumin e tyre debutues të tilluar Yes We Can në 1973.

Shkak i vdekjes së artistes ishte sëmundja e kancerit e cila fatkeqësisht i kishte marrë jetën edhe vajzës së saj të vetme. Pas humbjes tragjike ajo iu përkushtua rritjes së nipit të saj.

Klan News