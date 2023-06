Ndërron jetë Silvio Berlusconi

12:45 12/06/2023

Ish-kryeministri 86-vjeçar vuante nga leucemia

Ndërron jetë në moshën 86-vjeçare Silvio Berlusconi, ish-kryeministri dhe politikani me ndikimin më të madh në skenën politike italiane të 3 dekadave të fundit. Berlusconi ndërroi jetë në spitalin San Rafaele të Milanos, ku u shtrua sërish të Premten për kontrolle rutinë, siç u tha nga stafi mjekësor. Muajt e fundit, ai vuante nga leucemia kronike e shkaktuar nga një infeksion më i hershëm në mushkëri, për të cilin u trajtua në spital për 6 javë duke nisur nga mesi i Prillit.

Silvio Berluskoni ka qenë tre herë kryeministër i Italisë në periudha të ndara duke nisur nga mandati i parë në vitin 1994 që zgjati për 251 ditë e deri tek i treti që u mbyll në Nëntor 2011. Mbahet mend si një prej liderëve politikë italianë që ka mbështetur Shqipërinë, që nga fazat e para të pluralizmit deri tek avancimi në proceset e integrimit euro-atlantik.

Gjatë karrierës së tij politike, ai është shquar jo vetëm për mënyrën e veçantë të komunikimit si në politikën vendase ashtu edhe me liderët botërorë të periudhave kur ka qenë kryeministër, por edhe për skandalet e shumta korruptive.

Berlusconi u përball me 36 gjyqe, një rekord për një kryeministër italian, shpesh me akuza jashtëzakonisht të rënda si lidhje me mafia, ryshfet dhe prostitucion të mitur. Megjithatë, i vetmi dënim përfundimtar erdhi për mashtrime tatimor, në vitin 2013, që çuan në përjashtimin disa vjeçar nga parlamenti.

Përveçse themelues i partisë Forza Italias, partisë së qendrës së djathtë që e drejtoi deri në ditët e fundit të jetës, Berlusconi themeloi edhe grupin mediatik më të madh italian Mediaset dhe drejtoi ekipin më prestigjioz të futbollit Milan për 31 vite, periudhë kur kuqezinjtë prekën majat e futbollit europian.

