Ndërron jetë vokalisti i ”The Eagles”

18:20 28/07/2023

Shkaku i vdekjes së Randy Meisner janë bërë komplikacionet në mushkëri

Randy Meisner, anëtar i grupit rock “The Eagles” ka ndërruar jetë në moshën 77-vjeçare për shkak të komplikimeve në mushkëri. Ai iu bashkua grupit muzikor në 1971, duke performuar në albume klasike si “Eagles”, “Desperado”, “On the Border”, “One of These Nights” dhe “Hotel California”.

Ai u largua nga grupi në kulmin e popullaritetit të tij në 1977, pak pasi albumi “Hotel California” dhe singulli me të njëjtin emër u bënë hite të mëdha. Mosmarrëveshjet mes antarëve bënë që kitaristi Leadon të largohej nga grupi në vitin 1975, kur ai u zëvendësua nga Joe Walsh, dhe Meisner u largua dy vjet më vonë, duke u zëvendësuar nga Timothy B. Schmit.

Jeta private e Meinser mbeti problematike. Në vitin 2016 gruaja e tij, Lana Rae Meisner, qëlloi veten aksidentalisht dhe ndërroi jetë. Pak vite më vonë ai u diagnostikua me çrregullim bipolar dhe pati probleme të mëdha me alkoolin.

Klan News