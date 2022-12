Ndërtesat mbi 50-vjeçare do t’i nënshtrohen rivlerësimit

16:36 19/12/2022

17 mijë objekte i janë nënshtruar ekspertizës së thelluar nga Instituti i Ndërtimit pas tërmetit të 26 Nëntorit. Gazetarja Erikleda Dorezi, në një lidhje të drejtpërdrejtë me Tv Klan raporton se do të jetë edhe një projekt i Emergjencave Civile, me vlerë 8 milionë Euro që do të rivlerësojmë objekte mbi 50-vjeçare për sigurinë e tyre.

Pyetje: Sa është numri i objekteve të vlerësuara pas tërmetit të 26 Nëntorit?

Përgjigje: Po duhet thënë në fakt që pas tërmetit të 26 Nëntorit ishin një sërë objektesh të cilat pësuan dëme nga tërmeti i26 Nëntorit dhe që iu nënshtruan ekspertizës së thelluar nga Instituti i Ndërtimit. Kanë qenë banesa por edhe institucione publike të cilat iu nënshtruan këtij inspektimi. Kanë qenë në total 17 mijë objekte të cilat në fakt kaluan jo vetëm një vlerësim, por edhe dy e tre vlerësime nga grupe të ndryshme të Institucionit të Ndërtimit për një akt-ekspertizë të thelluar për materialin apo edhe përbërjen e objekteve.

Pyetje: Edhe një projekt i Emergjencave Civile parashikon vlerësimin e objekteve në terren. Çfarë parashikon konkretisht ky projekt?

Përgjigje: Po, në fakt është një projekt i Emergjencave Civile i cili parashikon një rivlerësim të stokut të banesave përgjatë viteve 2023-2027. Të gjitha objektet do të kalojnë në një rivlerësim, janë objekte mbi 50-vjeçare të ndërtuara të cilat do t’i nënshtrohen këtij rivlerësimi për shkak të qëndrueshmërisë së tyre sizmike apo edhe fatkeqësive të tjera natyrore. Ky projekt i Emergjencave Civile ka një vlerë prej rreth 8 milionë Euro dhe është një financim i buxhetit të shtetit nga Bashkimi Europian dhe nga donatorë të tjerë të cilët priten t’i nënshtrohen të gjitha objektet, si pallatet ashtu edhe shtëpitë private pasi duhet thënë se problematike kanë qenë edhe banesat informale dhe ndërtimi i tyre pa një strukturë apo qëndrueshmërinë e duhur mbi të cilën ato duhet të ngrihen dhe duhen parë nëse janë të riskuara nga lëvizjet sizmike apo jo./tvklan.al