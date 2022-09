Ndërtimet pa leje/ Salianji: Përgjegjës Kryeministri Rama

14:40 29/09/2022

Deputeti i Partisë Demokratike, Ervin Salianji përmes një prononcimi për mediat ka denoncuar për një tjetër ndërtesë në Tiranë me kate pa leje, e cila sipas Salianjit ka 34 kate sipas lejes së dhënë nga Kryeministri Rama, ndërsa në realitet ka më shumë.

Salianji ka akuzuar drejtpërdrejtë Kryeministrin Rama, për të cilin ka thënë se është përgjegjësi kryesor për ndërtimet pa leje në Shqipëri.

Në fund të fjalës së tij, deputeti Salianji është shprehur se do ta çojnë deri në fund atë që nuk e bën qeveria në emër të publikut.

Ervin Salianji: Po përpiqen që të fshehin gjurmët. Ka javë që qeveria nuk përgjigjet se kush janë ndërtimet e kundraligjshme.

Po pyesim sërish: Pse nuk i prek ligji të gjithë këto oligarkë? Pse nuk trajtohen këto në mënyrë të barabartë? Pse nuk referohen nga ana e IKMT-së të gjitha këto ndërtime të paligjshme që janë bërë anë e mbanë Tiranës? Pse nuk kemi parë padrona të IKMT t’i rrethojnë këto? A duket se është përdhosur shteti kokë e këmbë?

Edhe Prokuroria ka anë e saj të fajit në këtë katrahurë në Tiranë. Përgjegjësit kryesore jana kryeministri, qeveria, policia, IKMT. Pse dhe sot e kësaj dite, nuk janë çuar për ndjekje penale këto oligarkë? Nëse qeveria nuk ka forcë t’i çojë, do t’i çojmë ne.

Pas meje është një tjetër përbindësh betoni me lejen e dhënë nga Rama. Këtu në leje ka 34 kate sipas lejes së dhënë nga Kryeministri, e shikoni që ka më shumë.

Si ka guxim në mes të Tiranës, të ndërtojnë kate mbi kate shtesë mbi lejet e dhëna? I vetmi përgjegjës është Kryeministri. Këtu është përdhosur shteti. Përgjegjëset kryesore janë institucionet e drejtuara prej tij.

Ne do të jemi këtu dhe do ta çojmë deri në fund atë që nuk e bën qeveria, do ta bëjmë ne në emër të publikut./tvklan.al