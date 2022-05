Ndërtohet avioni Diego Maradona

23:00 26/05/2022

Synohet udhëtimi drejt katarit, më pas do dalë në ankand

Një avion i vogël i quajtur “Tango D10S”, i kushtohet i gjithi legjendës argjentinase dhe asaj botërore Diego Armando Maradona ndarë nga jeta më 25 Nëntor 2020. Ideja u bë realitet me një aeroplan “muze” me objekte të përdorura nga legjenda e futbollit në Buenos Aires. Ai ka një kapacitet prej 12 vendësh dhe u financua nga një kompani argjentinase. E gjitha në nderim të ish-fituesit të Kupës së Botës teksa zemra e tij u ndal nga sulmi kardiak i dy viteve më parë.



Ai është i zbukuruar me një foto të Maradonës duke puthur trofeun e Kupës së Botës në trup, ndërsa fytyra e tij është gjithashtu në bisht. Në krahët e tyre janë të fokusuara momentet e dy golave të tij nga fitorja 2-1 e Argjentinës ndaj Anglisë në çerekfinalen e Kupës së Botës 1986. Goli “Dora e Zotit“ në krahun e majtë dhe goli fitues në anën tjetër.



Plani është që avioni të fluturojë rreth Argjentinës dhe më pas të udhëtojë drejt Katarit për Kupën e Botës në Nëntor. Tifozët do të jenë në gjendje të hipin në avion dhe të lënë një mesazh për Maradonën në kabinë, të ‘ndërveprojnë’ me lojtarin e ndjerë përmes inteligjencës artificiale dhe të shohin kujtime nga ai dhe lojtarë të tjerë nga ekipi i vitit 1986. Gjithashtu do të jetë i disponueshëm për qira private përpara se të dalë në ankand për bamirësi.

Klan News