Ndërtuesi i shet shtëpinë disa herë, nuk mban premtimin: E lë në rrugë dhe zhduket

21:12 26/04/2023

Në 30 Mars “Stop” transmetoi një denoncim nga zona e Prokurorisë së Tiranës. Sabri Shera, administrator i shoqërisë së ndërtimit “AA Konstruksion”, në vitin 2015 i bëri ofertë qytetarit Shpëtim Mëniku se, në këmbim të vendit, ku kishte shtëpinë, do ndërtonte pallat dhe kur të përfundonte objekti, Shpëtimi, si pronar i truallit, do të pajisej me një apartament në katin e tretë, 55 m2.

Palët lidhin kontratë dhurimi, por ndërtuesi, jo vetëm që nuk i është përmbajtur kësaj kontrate, por rezulton, se e ka shitur disa herë apartamentin. Motra e qytetarit Shpëtim Mëniku, Manuela Mëniku, ka tentuar të kontaktojë ndërtuesin Sabri Shera, por ky i fundit i është shmangur.

Pasi gazetari i “Stop” u përball me ndërtuesin, ai premtoi, që në fund të Marsit t’i jepte kapar qytetarit dhe deri në datën 15 Prill ta shlyente, duke ia blerë apartamentin. Por kjo nuk ndodhi.

“Si përfundim jo që nuk dha kapar, por edhe likujdimin total që ai do jepte më 15 Prill nuk e dha. Ka ndërprerë të gjitha komunikimet. Më thoshte mos më nxirr tek emisioni “Stop””, shprehet denoncuesja.

“Ela, se mos ata, na nxjerrin neve te “Stop”’-i, pastaj, se ndryshojnë gjërat. Kohën e kemi lënë. Mbaroi, pra. Unë këtë desha me ditë nga ty. Në 15 prill mbarojmë punë, kaq! Por, pa dalë aty, se po dolëm aty, gjërat do të shkatërrohen të gjitha”, i thotë ndërtuesi denoncueses.

Sipas denoncuese të gjitha kallëzimet në polici nuk merren parasysh.

“Për këtë mashtrim, që na ka bërë z.Sabri Shera, i jemi drejtuar edhe organeve kompetente. Kemi bërë denoncime, kallëzime dhe nuk kemi marrë asnjë ndihmë nga asnjë institucion. Të merren masat dhe Sabri Shera të shkojë para drejtësisë”, shprehet denoncuesi Shpëtim Mëniku.

Qytetarja ka biseduar edhe me vajzën e tij, e cila i thotë të mos e shqetësojë babanë e saj, sepse ai ndodhet në spital.

“Unë aktualisht jam në QSUT me Sabriun të shtruar. Uroj mos t’i ndodhë gjë Ela sepse do shkojë për dreq çdo gjë”, i kishte dërguar vajza e ndërtuesit mesazh denoncueses.

Kjo e fundit provoi edhe një herë që të bisedonte me ndërtuesin Sabri Shera. Por ai nuk e hapi telefonin. Pastaj gazetari i “Stop” foli me vajzën.

Gazetari: Vajza e zotit Sabri jeni?

Vajza e ndërtuesit: Të lutem, pse më shqetëson në këtë orë të ditës?

Gazetari: Nuk të shqetësoj, por ngaqë…

Vajza e ndërtuesit: Çfarë lidhje kam unë me “vajza e zotit Sabri”? O njeri, a e kuptoni, se çfarë po bëni, apo jo?

Gazetari: Po ju pse i përgjigjeni zonjës Emanuela përderisa keni dërguar mesazhe.

Vajza e ndërtuesit: Unë nuk kam folur fare me zonjën, more!

Gazetari: Keni folur keni folur se unë kam mesazhet, ndaj po të marr.

Vajza e ndërtuesit: E keni shumë gabim. Mua, zonja më shqetëson në telefon.

Gazetari: Jo nuk të shqetëson, ajo kërkon të drejtën e saj.

Vajza e ndërtuesit: Jo, zonja, mua, më ka dërguar mesazhe në telefon, të lutem shumë! Unë nuk kam asnjë lidhje me asnjë gjë. Po të lutem shumë!

Bashkë me denoncuesen, i drejtohemi Krimit Ekonomik, për një tjetër denoncim, edhe pse denoncime të ngjashme nuk mungojnë në adresë të ndërtuesit problematik Sabri Shera./tvklan.al