Ndeshja e fundit e Serena Williams

18:39 03/09/2022

Tenistja amerikane fitoi 23 Grand Slam

Me shumë emocione, Serena Williams i dha lamtumirën tenisit të luajtur në turin e tretë të US Open. Legjenda e këtij sporti largohet pasi nuk ia doli të kalonte pengesën e radhës, në turneun e Nju Jork, australianen Ajla Tomljanovic. Me shumë mundësi kjo është ndeshja e fundit e luajtur nga Serena në karrierën e saj të shkëlqyer.

23 herë fituesja e Grand Slam, doli me dinjitet të paprekur dhe kokën lart. Ndeshjet e fundit në US Open janë dhurata e fundit e saj për publikun që e admiroi për vite me radhë.

“Këta janë lot gëzimi. Nuk do të isha Serena nëse nuk do të ishte Venus. Ajo është e vetmja arsye pse Serena Williams ka ekzistuar ndonjëherë. Unë jam shumë mirënjohëse për çdo person që më ka mbështetur sepse ju më keni sjellë deri këtu”.

“Më vjen shumë keq, vetëm sepse e dua Serenën. Ajo që ka bërë për mua dhe sportin e tenisit është e pabesueshme. Kurrë nuk e kam menduar se do të kisha mundësinë ta luaja me të në ndeshjen e saj të fundit kur kujtoj se që kur ishe fëmijë e shikoja në të gjitha ato finale”, tha kolegia e saj Ajla Tomljanovic.

Williams e cila bëri debutimin e saj profesional në 1995 një vit pas motrës së saj më të madhe Venus,r evolucionarizoi tenisin e femrave me një përzierje fatale shërbimesh të fuqishme, goditje në tokë dhe atletikë të shkëlqyer dhe u bë lojtarja më e suksesshme në epokën e turneve Open duke fituar 23 tituj Grand Slam, më i fundit në 2017. Ajo ka qenë një nga yjet më të marketuar të sportit, me një mori sponsorësh dhe në vitin 2019 u bë atletja e parë që zbarkoi në listën e “Forbes” të grave më të pasura të Amerikës.

Tv Klan