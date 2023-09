Ndeshja Shqipëri-Poloni/ Ish-futbollisti Omuri: Kombëtarja e sotme bën një futboll të bukur, ka përmirësim nga vitet e tjera

13:35 10/09/2023

Ish-futbollisti i kombëtares, Bedri Omuri, i cili ka shënuar në ndeshjen e Shqipërisë kundër Polonisë në barazimin 2-2 në vitin 1984 në ndeshjen e vlefshme për kualifikueset e Botërorit 1986, ka zhvilluar një intervistë në lidhje direkte për Klan News.

Gjatë fjalës së tij, Omuri thotë se kombëtarja shqiptare ka përmirësim në krahasim me vitet e tjera, teksa shton se për këtë ka ndikuar edhe trajneri dhe shpreson për një rezultat pozitiv.

Bedri Omuri: Kombëtarja e sotme bën një futboll të bukur, ka përmirësim nga vitet e tjera, sigurisht ka ndikuar dhe trajneri dhe shpresojmë një rezultat pozitiv sot.

Pyetje: Si e shihni kombëtaren sot dhe atë polake përballë saj?

Bedri Omuri: Atëherë ka pasur lojtarë më me emër, ka pasur shumë Polonia në atë kohë. Tani ka 2-3 lojtarë, por prapë mbetet ekip i fortë. Ne me pak kujdes, them se mund ta kalojmë.

Sfidën Shqipëri-Poloni mund ta ndiqni falas mbrëmjen e sotme në Televizionin Kombëtar Klan. /tvklan.al