"Ndiej rrezik, mblidhen me qindra zagarë"/ Të droguar e të pastrehë pushtojnë pallatin e dëmtuar nga tërmeti

21:06 26/12/2023

Jemi në zonën e Misto Mames, tek pallatet Cabej, për problematikën e qytetarit Astrit Maçi, i cili është bashkëpronar në një ndërtesë 4-katëshe, e ndërtuar prej vitesh dhe e certifikuar.

Qytetari shpjegon, se vlera e shtëpisë ka shkuar 400 mijë euro dhe u dëmtua nga tërmeti i vitit 2019, në shkallën e dëmtimit Ds5, që do të thotë rrezikshmëri e lartë.

Astriti bëri të gjitha procedurat dhe iu drejtua Njësisë Administrative nr 6, Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit dhe IKMT-së për prishjen e objektit. Gjithashtu, mori dhe lejen e ndërtimit dhe do të merrte vlerën 80 milionë lekë të vjetra për rindërtim.

Edhe pse ka kërkuar prishjen, ende nuk ka gjetur zgjidhje, pasi i kanë thënë, se duhet ta prishë vetë. Firmat ndërtuese nuk ia kanë marrë përsipër, pasi është ndërtese ngjitur me banesa të tjera.

Astrit Maçi: Atëherë, unë quhem Astrit Maçi. Jam një nga bashkëpronarët e ndërtesës. Në 2019-n tërmeti e dëmtoi dhe inxhinierët që erdhën, që bënë verifikimin e nxorën Ds5.

Gazetarja: Ju këtë ndërtesë, e keni me certifikatë?

Astrit Maçi: E kemi me certifikatë dhe të legalizuar. Kjo doli objekt i rrezikshmërisë së lartë. I bëmë të gjitha procedurat që duhet të bënim, arritëm të marrim edhe lejen e ndërtimit. Iu drejtuam IMT-së, sepse ne nuk e prishim dot, IMT-ja na tha: “Nuk e prishim as ne dot”. Shkuam në njësinë numër 6, kemi të gjitha shkresat, të gjitha provat që jemi ankuar, kemi bërë përpjekje. Arritëm të kontaktojmë edhe disa sepse na thanë: “Okej, duhet ta prishni ju privatisht”. Kontaktuam firma private se ka marrë përsipër askush. 4 vjet, nuk e ka marrë përsipër askush për ta prishur. Njësia numër 6 na drejtoi tek IMT-ja. IMT-ja na drejton tek Emergjencat Civile. Emergjencat Civile thotë: “Nuk është punë e jona”. Pastaj Instituti i Ndërtimit të Tiranës na thotë: “Që ne nuk kemi mjete, duhet t’i drejtoheni IMT-së”. Kjo është një lojë që po bëjnë një sorollatje e pafund dhe mbi të gjitha, ky objekt është i rrezikshëm. Nuk është e lehtë për mua të them që të prishet ky objekt, që më ka marrë një jetë punë, por që të shpëtojmë jetë njerëzish, që mos të bëjë ndonjë të pabërë thonë që të prishet.

Gazetarja: Ndërkohë sa thuhet që do të jetë vlera që ju do të merrni për rindërtimin e kësaj ndërtese?

Astrit Maçi: Tek 80 milionë lekë të vjetra. Prandaj pas 4 vjetëve u detyrova t’i drejtohem emisionit “Stop”, që të më mbarojë këtë punë.

Sot në ndërtesën e braktisur flenë të pastrehë, ose shkojnë për të bërë doza droge përdoruesit e lëndëve narkotike. Atje ka shiringa të shpërndara, mbetje ushqimore, duke e kthyer ndërtesën në vatër infeksioni.

Edhe banorët e lagjes thonë, se ndërtesa në fjalë, përbën shqetësim për gjithë komunitetin, që banon aty rrotull.

Gazetarja: Ju banoni?

Qytetarja: Po ja këtu tek pallati përballë.

Gazetarja: A ju shqetëson?

Qytetarja: Shumë! Shumë sepse vjen erë e keqe. Sidomos kur është diell, gjithë ajo erë e keqe s’hapim dot dritaret.

Gazetarja: Mendoni se është një rrezik, kjo banesë për ju?

Qytetarja: Po, është shumë, jo një çikë.

Gazetarja: Keni parë njerëz të hynë këtu?

Qytetarja: Këtu edhe flenë, jo të hynë por edhe flenë njerëzit natën. Kështu që, ishalla bëhet ndonjë derman se këtu nuk rrihet.

Gazetarja: Ju pashë që dolët nga hyrja përballë kësaj ndërtese 4-katëshe, sa ju shqetëson ndotja në këtë ndërtesë?

Qytetari: Shumë, jo vetëm nga ndotja, por këtu bëhet edhe problem, domethënë, narkotike. Kosh plehrash është bërë, shikoje vetë. Këtu është problem se familjarët tanë nuk dalin dot. As gruaja, as goca, as çuni. Jo vetëm ata, po edhe unë ndiej rrezik. Mblidhen me qindra zagarë këtu. /tvklan.al