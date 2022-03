“Ndieja sikur më hidhnin ujë të ftohtë në kokë”, Sonila: Fikja gjithçka, nuk flisja me njeri

16:04 13/03/2022

Për Sonilën, e ftuar në “Ka Një Mesazh Për Ty”, viti 2020 konsiderohet i mbarë, por ndryshoi në momentin e trokitjes së 2021. E tatëpjeta e tij nisi me infektimin nga virusi Covid-19 i të gjithë familjes dhe të afërmve të saj derisa në muajin Shkurt merr një mesazh të hidhur. Në historinë që ajo rrëfen për “E diela shqiptare” në Tv Klan, ishte pikërisht ky lajm që do ta përballte Sonilën me një armik të padukshëm për 8 muajt në vazhdim.

Sonila: Marr lajmin që prindërit e mi ishin keq. Mamin e kisha në spital, babin në shtëpi. Edhe pse babi dukej më i fortë, ai u rrezikua, humbi jetën. Nuk kishte gjë më të vështirë për një vajzë të marrë haberin e babait dhe mos t’i ndodhet pranë. E përjetova shumë keq, çdo ditë po humbisja nga vetja ime. Kam bërë vizitën në datën 25 Shkurt, më bëjnë skanerin e kokës, më thonë “s’ke gjë, të gjitha analizat i ke mirë”. Ndieja mpirje koke, më bëhej e ftohtë sikur më hidhte dikush ujë.

Mjekët e urgjencës në Itali, vendi ku Sonila jeton e punon, e drejtuan te një specialist neurolog kur panë se analizat nuk tregonin diçka. Ky i fundit dha verdiktin e tij.

Sonila: Ai më thotë “je me depresion”. E kisha dëgjuar si sëmundje, por nuk e dija se çfarë kalonte njeriu kur ishte në të vërtetë me depresion.

Ardit Gjebrea: Çfarë kalove ti?

Sonila: Kalova shumë peripeci, për 8 muaj me radhë. Nuk doja të më fliste njeri. Nuk doja të dëgjoja zërin e televizorit, telefonin e mbaja fikur, nuk doja. Më flisnin fëmijët ”o ma çfarë ke?”, nuk iu ktheja përgjigje. Më fliste bashkëshorti, më fliste 3-4 herë, i thosha “ të lutem rri mos më fol se nuk të kthej dot përgjgje”. Bashkëshorti im në momentin që dëgjon këtë futet në internet dhe lexon që kjo gjë do qetësi, durim dhe për këtë e kam thirrur se ka një durim të jashtëzakonshëm. Bashkëshorti im është një burrë tipik shqiptar, tradicional.

Ardit Gjebrea: Që do të thotë?

Sonila: Ai është nga ata burra që kur çohet në mëngjes e do kafen t’ia çosh përpara. Kur kthehet nga puna gjithashtu e do çdo gjë gati. Deri në ato momente bashkëshorti im nuk dinte si lahej një lugë, si bëhej një vezë, por them se ia ka vlejtur sakrifica që unë kam bërë për 23 vjet për atë.

Ardit Gjebrea: Pse çfarë bëri?

Sonila: Në momentin që mori vesh, më ka ndihmuar jashtë mase, më rrinte pranë, më fliste “çfarë ke, çfarë të mungon?”

Mes shakave, Sonila tregon se bashkëshorti, Gazmendi jo vetëm bënte punët e shtëpisë, por edhe kafenë. Madje shpeshherë, kur Sonilës nuk i pëlqente, e përgatiste sërish vetëm që ajo të ndihej mirë dhe e qetë./tvklan.al