“Ndihem mama çunash”, Fatma Haxhialiu tregon planet për një fëmijë të dytë

12:43 01/02/2024

Marrëdhënia me djalin, Kian është shumë shpirtërore për Fatma Haxhialiun. Gazetarja dhe moderatorja thotë në “Shije Shtëpie” në Tv Klan se ka shumë mirëkuptim mes tyre dhe se të dy janë shumë spiritualë.

Ajo kujton momentin kur mësoi se do të ishte nënë e një djali sepse përvoja e saj e vetme ishte kujdesi ndaj motrës së vogël, i cili ishte krejt ndryshe. Tani edhe për vetë Fatmën perceptimi i saj ndaj vetes është ndryshe dhe e sheh veten si “mama çunash”, por nuk është kusht i domosdoshëm për fëmijën e dytë.

Fatma Haxhialiu: Kur mora vesh që ishte djalë, pata një lloj ngazëllimi ndryshe, isha dhe kurioze, kisha një lloj frike se thosha a do di unë ta bëj mamin e një djali? Si do jetë? Por pastaj të mëson puna vetë dhe uën tani them a do di unë të jem mami i një vajze, a do di unë ta bëj dot rolin e mamit të vajzës? Aq shumë e kam përvetësuar këtë të të qenit mama djali.

Katerina Trungu: Mama çunash domethënë ndihesh?

Fatma Haxhialiu: Po, ndihem shumë mama çunash.

Katerina Trungu: Mund të bëhet një çun tjetër më vonë?

Fatma Haxhialiu: Patjetër, patjetër. Çfarë të jetë.

Katerina Trungu: E ke parasysh kur të vihen njerëzit se derisa u bë ky tjetri edhe unë kështu isha.

Ermelinda Ndoja: Po Kian vetë kërkon një motër ose një vëlla?

Fatma Haxhialiu: Nuk e kërkon, nuk është se thotë “dua një motër ose një vëlla”, Kian kërkonte me insistim që të kishte një kafshë shtëpiake, një mace përpara një viti e gjysmë dhe tani që ka macen, nuk është se e kërkon. Kur bëjmë biseda që na pyet, në fakt mua më pëlqen mënyra se si pyet, thotë “po ju keni ndërmend që të bëni një fëmijë tjetër? Do doje që të ishte vajzë apo të ishte djalë?” Dhe unë i them që për ne nuk ka rëndësi sepse edhe sikur të kesh një motër është bukur, edhe sikur të kesh një vëlla është po aq bukur. Kaq është kurioziteti i tij mbi bisedën por nuk është se e ka shprehur që “dua shumë një motër” ose “dua shumë një vëlla”, e di që është përgjegjësi dhe zgjedhje e jona.

Katerina Trungu: Po pra, e respektoka këtë si vendim tuajin.

Fatma Haxhialiu: Po, kur e ka bërë si pyetje unë i kam thënë që është një zgjedhje që i takon mamit dhe babit dhe e ka kuptuar më mirë se sa gjithë të rriturit kudo që ndodhen./tvklan.al