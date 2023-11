Ndihmës Sekretari Amerikan takohet me kreun e SPAK: Reforma në drejtësi po jep rezultate reale

09:09 03/11/2023

Ndihmës Sekretari Amerikan për Çështjet Evropiane dhe Euroaziatike, Jim O’Brien është takuar me kreun e SPAK, Altin Dumanin.

Lajmin e ka bërë me dije vetë zyrtari i lartë amerikan, i cili shkruan se është e mrekullueshme që të shohësh reformën në drejtësi teksa jep rezultate reale për popullin shqiptar.

Në një foto krah Dumanit dhe Yuri Kim, Jim O’Brein ka shprehur mbështetjen e SHBA për reformën në drejtësi, për të cilën thotë se është thelbësore për të ardhmen e Shqipërisë në BE.

“I kënaqur që takova shefin e SPAK-ut, Altin Dumanin. Është e mrekullueshme të shohësh reformën në drejtësi teksa jep rezultate reale për popullin shqiptar, duke treguar me veprime se askush nuk është mbi ligjin. SHBA do të vazhdojë të mbështesë fuqishëm reformën në drejtësi, e cila është thelbësore për të ardhmen e Shqipërisë në BE“, shkruan Jim O’Brein në “X”.

Kreu i SPAK Altin Dumani dhe prokurorë të tjerë të Prokurorisë së Posaçme po zhvillojnë vizitë disa ditore në SHBA. /tvklan.al

Pleased to meet SPAK Chief Altin Dumani. Impressive to see justice reform delivering real results for the Albanian people, showing through actions that no one is above the law. The US will continue to strongly support justice reform, which is essential for Albania’s future in the… pic.twitter.com/wPU82xbyMI