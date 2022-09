Ndihmoi një të shumëkërkuar, polici kërkon lirinë

16:38 13/09/2022

Ish-agjenti Jeton Lami u zbulua nëpërmjet kamerave të sigurisë

Ish-efektivi i policisë, Jeton Lami i arrestuar se lëvizte dhe shoqëronte një të shumëkërkuar, ka kërkuar lirinë në Gjykatën e Apelit.

Ish-agjenti i Forcave Operacionale i është drejtuar kësaj gjykate për të kërkuar një masë më të butë sigurie, ndërsa data 20 Shtator është përcaktuar si dita për shqyrtimin e kësaj çështje.

Për ish-efektivin e policisë Jeton Lami, Gjykata e Kurbinit ka caktuar masën e sigurisë ‘arrest me burg’ për akuzën e shpërdorimit të detyrës dhe dekonspirimit të operacioneve policore.

Roli i Lamit si shoqërues i të shumëkërkuarit u zbulua përmes pamjeve filmike të administruara nga policia, e cila më 23 Gusht arrestoi ish-policin.

Deri në këtë fazë të hetimit burime bëjnë me dije se ish-agjenti i Operacionales Jeton Lami nuk ka pranuar të japë shpjegime për rolin dhe lidhjet që kishte me personin e shumëkërkuar me të cilin shoqërohej.

