Ndizet dueli Usyk-Joshua

Shpërndaje







23:00 19/08/2022

Kampioni i botës për peshat e rënda Oleksandër Usik dhe sfiduesi i tij Enthoni Xhoshua rezultuan më të rëndë për takimin e kthimit krahasuar me peshën në sfidën e parë. Ukrainasi peshoi 100.5kg, kurse britaniku 110.9kg, 1.8 kg më shumë se sa kur humbi titujt shtatorin e shkuar në Londër.

Usik synon që të mbrojë rezat e fituar të WBA, WBO, IBF dhe IBO në Jeddah mbrëmjen e së shtunës. Pasi u peshuan të dy boksierët qëndruan ballë për ballë duke u përqendruar te njëri-tjetri.

Joshua, 32, vjeç tha për mediat se pak rëndësi kishte vendosja ballë përballë me rivalin, pasi një proces i tillë nuk të sjell fitimin e ndeshjes. Usik do të ketë vëmendjen e miliona ukrainasve, ndërsa ndeshja do të transmetohet falas në televizionin ukrainas, si dhuratë e organizatorëve sauditë.

35-vjeçari synon që të lumturojë bashkëpatriotët e tij, të cilët po kalojnë momente të vështira si pasojë e pushtimit rus. Ndërsa britaniku nuk mund t’i lejojë vetes një tjetër humbje, pasi do të vendoste në dyshim të ardhmen e tij në ring.

Klan News