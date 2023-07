Ndodh në Durrës: Pronarët e shtëpisë marrin peng për 45 minuta 4 pushuesit nga Kosova

Shpërndaje







09:47 26/07/2023

Me pretendimin se nuk kishin paguar për shtëpinë ku kishin vajtur me pushime, pronari i banesës së bashku me një tjetër person mbajtën peng për rreth 45 minuta, 4 pushues nga Kosova. Ngjarja ndodhi në lagjen Nr. 3 të Durrësit dhe u denoncua nga vetë pushuesit kosovarë.

Burime zyrtare të policisë thonë se në pranga u vunë dy persona, pronari i shtëpisë, Dritan Kuçaj 48 vjeç dhe Nexhmi Xhili 49 vjeç.

“Këta shtetas, në bashkëpunim me njëri-tjetrin, dyshohet se i kanë hequr lirinë përreth 45 minuta, duke i mbajtur në garazhin e banesës, katër shtetasve nga Kosova, të cilët ishin akomoduar për pushime në një shtëpi pushimi në pronësi të shtetasit Dritan Kucaj, me pretendimin se nuk kishin kryer pagesën për akomodimin”, thuhet në një njoftim të policisë së Durrësit./tvklan.al