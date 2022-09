Ndotja në Erzen te Ura e Beshirit, Stop detyron Agjencinë e Mjedisit që të marrë masa

21:26 06/09/2022

Gjatë verës emisioni Stop në Tv Klan u ndal në zonën e Arbanës, tek “Ura e Beshirit” mbi lumin Erzen në kryeqytet.

Ky lum kishte ndryshuar ngjyrë, duke lëshuar aromë të pakëndshme. Banorët e zonës na treguan se në këtë zonë hidhen mbetje nga subjektet me makina duke e ndotur. Për pasojë aty as nuk vaditet, as nuk pi bagëtia. Ndërsa peshqit kanë ngordhur.

Ata thonë se bëhet fjalë për mbetje fabrikash. “Stop“ vendosi në dijeni kryeinspektoren e Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, Diana Mile, e cila pasi u njoh me problematikën, na premtoi marrjen e masave.

Pas inspektimit, u gjobitën disa biznese që vepronin aty të cilave ju pezullua aktiviteti deri në marrjen e masave. Ndër të tjera u zbulua se këto biznese nuk kishin rifreskuar lejen mjedisore. /tvklan.al