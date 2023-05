‘Uragan’ në skenë dhe ‘breshkë’ në timon, Aurela Gaçe tregon anën e panjohur të saj

12:41 25/05/2023

Aurela Gaçe njihet tashmë si një uragan në skenë dhe përcjell një energji të pashtershme edhe në intervistat e saj. ky tipar i saj e ka nxitur artisten të pyesë ndjekësit në një postim se çfarë përshtypje iu lë si shofere, nëse është e rrëmbyer apo e kujdesshme.

“Pa hë një herë? Mora shkas nga biseda të ndryshme. Duke parë adrenalinën time ‘pa kontroll’ në skenë, a jam shofere që e dua apo s’e dua shpejtësinë? Përgjigjen time të saktë e të sinqertë, e kthej pak më vonë. Po të shoh një herë, si më lexoni”, shkroi Aurela krah një fotoje të vjetër të saj.

Përgjigjet e ndjekësve kanë qenë të shumta dhe mendimi i tyre është konfirmuar edhe nga Aurela. Ajo shprehet se në drejtimin e makinës është tërësisht e kundërta e asaj që shohim në skenë dhe ekran. Muzika është terreni ku ajo shpreh gjithë energjinë e saj, por ka qenë gjithnjë e kujdesshme edhe në jetën e përditshme. Madje ndryshe nga ajo që mund të mendonim, nuk i pëlqen sportet ekstreme dhe nuk di të ngasë as biçikletën.

“Në timon, jam ‘breshkë’ e kundërta e asaj që shihni në skenë. Mbasi lexova gjithë komentet tuaja, duke ju falenderuar për kohën që morët.

Përgjigje:

Jam shumë e qetë, eci shumë ngadalë, me kujdes, e nuk më pëlqen fare po fare adrenalina e shpejtësisë, as në makinë, as në sportet ekstreme. Kam frikë nga kjo lloj adrenaline, më zë ankthi.

Falenderoj Zotin që më ka dhuruar muzikën. Aty, në skenë humbas, jetoj. Sa mirë që e shkarkoj aty gjithë çfarë mban shpirti.

Lexova nga ju, që tani që jam mami, jam më e kujdesshme.

Besoj u ndodh gjithë prindërve ky lloj reflektimi e kujdesi, por kjo është natyra ime, edhe kur nuk kam qenë mam. Kam provuar për shembull lojëra shpejtësie një herë, e kurrë më.

S’kam pasur kurrë guximin të hidhem me parashutë, litar etj, sporte ekstreme. Motorin, biçikletën e kam frikë dhe kam zili ata që i ngasin bukur dy rrotakëshët. Unë akoma nuk di t’i jap biçikletës”, përmbyll Aurela./tvklan.al