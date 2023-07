Ndryshime në Partinë Socialiste/ Rama “shkrin” sekretariatin, Klosi në vend të Gjiknurit

22:51 26/07/2023

Fitorja e madhe e 14 Majit nuk e ka stepur Edi Ramën për të shkarkuar të 8 sekretarët e Partisë Socialiste përfshirë dhe Sekretarin e Përgjithshëm, Damian Gjiknuri.

“Damiani më mirë do bëhet”, thotë Gjiknuri.

Në një mbledhje asambleje të mbyllur dhe ku folur vetëm ai, Rama ka rreshtuar një sërë arsyesh përse sipas tij në një vit partia që ai drejton ka vegjetuar dhe nuk ka qenë aktive.

Për këtë arsye edhe pse e shkarkoi nga posti i Sekretarit Organizativ, Blendi Klosit i ka besuar të mbajë postin e Sekretarit të Përgjithshëm deri në Kongresin e jashtëzakonshëm që do të mbahet në fillim të Tetorit. Data do të vendoset nga Asambleja Kombëtare që do të rimblidhet pas pushimeve.

Në një fjalim që ka zgjatur 50 minuta, Rama ka shprehur rezerva për të gjithë por pa adresuar emra. Madje ka folur dhe për arrestimet e SPAK-ut që ka pragosur jo pak nga radhët e socialistëve, por është shprehur i vetëdijshëm që nuk do të përfundojnë këtu dhe të tjerë priten sipas tij të bien në rrjetën e Strukturës së Posaçme.

Numrin 2 të tij në arrati, Arben Ahmetajn, nuk e ka përmendur në asnjë rresht të fjalimit.

Ka kritikuar dhe deputetët që neglizhojnë detyrat parlamentare dhe si shembull për t’u ndjekur në jeten kuvendore ka veçuar Spiropalin dhe Ballën. Vendin e këtij të fundit si kreu i grupit parlamentar do ta zërë Bledi Çuçi, një shkëmbim kokë më kokë e posteve të këtyre të dyve.

Rama e ka bërë të qartë se pavarësisht pritshmërive të tyre që ai të bëjë ndryshime në kabinet, asambleja bën analizën e partisë dhe analizën e qeverisë do e bëjë në fundjavë në një mbledhje informale dy ditore në Tepelenë.

E pikërisht për ndryshimet në qeveri, qarkulloi për disa orë lajmi i shkarkimit të ministres së Financave nga Rama në një mbledhje urgjente qeverie, por si vetë Rama, ashtu dhe Ibrahimaj e mohuan një lajm të tillë.

