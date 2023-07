Ndryshimet kushtetuese në RMV, Osmani: Negociata me opozitën

21:41 01/07/2023

“Në kuvend pasi të shteren mundësitë për konsensus”

Ministri i Jashtëm i Maqedonisë së Veriut, Bujar Osmani, thotë se ndryshimet kushtetuese do të dorëzohen në Kuvend vetëm pasi të ezaurohen të gjitha mundësitë per gjetjen e nje konsensusi me opozitën.

Gjithsesi ai bën të ditur se paralelisht do të punohet edhe për të bindur atë pjesë të VMRO-DPMN-së që ka dhënë sinjale se mund të votojë ndryshimet kushtetuese.

“Jam i bindur dhe tashmë shoh sinjale në VMRO-DPMNE për një ndarje ideologjike lidhur me këtë që e them. Ka njerëz në VMRO-DPMNE, që sipas informatave të mia, me këmbëngulje argumentojnë se nuk guxon të lëshohet rasti që tani në Kushtetutë të bëhet ndarja e qartë se bullgarët këtu janë pakicë. Linja komplete ideologjike në VMRO-DPMNE që i kupton pasojat e izolimit të vendit dhe hyrjes në shteg të ri.”

Sipas Osmanit, nëse ndryshimet kushtetuese nuk miratohen në kohë, atëherë Shqipëria do të vazhdojë e vetme rrugën e saj integruese, ndërsa Maqedonia e Veriut do të bëhet pjesë e grupit të dytë me Kosovën dhe Bosnje-Hercegovinën.

“Çfarë bëjnë deputetët me vendimin që mos t`i votojnë ndryshimet kushtetuese? E vënë vendin në grupin që ka çështje të hapura, për të cilin do të ketë një shteg të ri për anëtarësim në BE.”

Këto komente, ministri i Jashtëm Bujar Osmani, i bëri në konferencë për mediat e organizuar me rastin marrjes së kryesimit nga ana e RMV-së të Procesit për Bashkëpunim në Evropën Juglindore.

