Ndryshimet kushtetuese në RMV, qeveria kërkon konsensusin e opozitës

20:40 18/02/2023

Zv/Kryeministri për Çështje Evropiane, Bojan Mariçiç, në një intervistë për Radion Maqedonase është shprehur se futja e Bullgarëve si bashkësi etnike në Kushtetutë, sipas konventave, bën ndarjen e qartë midis Maqedonasve si popull shumicë në RMV dhe Bullgarëve si bashkësi etnike dhe si pakicë. Rreth ndryshimeve kushtetuese ai shprehet se duhet të nisin bisedimet me opozitën në vend.

“Është koha të ulemi me VMRO-DPMNE-në për të biseduar rreth ndryshimeve kushtetuese dhe përse paraqet problem futja e bullgarëve në Kushtetutë”. Kështu, siç njofton KlanM, ka deklaruar Zv/Kryeministri për Çështje Evropiane, Bojan Mariçiç, për Radion Maqedonase.

“Nëse duhet publikisht ose larg syve të opinion, duhet të nis debati thelbësor. Nëse hyjmë në këtë diskutim, besoj se do të mbërrijmë tek argumentet e kuptueshme, se me të vërtetë është tragjike ta bllokojmë vendin tonë në rrugën drejt BE-së, për shkak të kësaj çështjeje”.

Duke u prononcuar për rikonstruimin e qeverisë, Mariçiç ka theksuar se qëllimi është të përforcohet shumica qeveritare, të stabilizohet vendi në rrafshin ekonomik dhe të bëhen hapat e nevojshëm për vazhdimin e rrugës eurointegruese.

“Me të vërtetë është shumë e rëndësishme që të gjitha partitë që janë për që RMV-ja shpejt të bëhet anëtare e BE-së të dalin në këtë anë dhe t’i mbështesin reformat por edhe ndryshimet kushtetuese që automatikisht do të na çojnë në fazën tjetër”

Raportet Shkup-Sofje më shumë se dy vite janë të tensionuara, pasi Sofja më 2019 nisi me bllokimin e eurointegrimeve të Maqedonisë. Bllokimi pjesërisht u tejkalua gjatë verës së kaluar me nisjen e negociatave me Brukselin, por Bullgaria hapjen e kapitujve e kushtëzon me futjen e bullgarëve në Kushtetutën e Maqedonisë së Veriut.

Klan Macedonia