Ndryshimet kushtetuese nga mesi i Janarit

Ligji për shqipen dhe Marrëveshja e Prespës do të shpallen në Gazetën Zyrtare, me ose pa nënshkrimin e Ivanovit, e kur kjo do të ndodhë, është vendim që do ta marr unë, thotë kryeparlamentari, Talat Xhaferi.

“Nuk kam nevojë të flas për asgjë me Ivanovin. Ai ka obligim kushtetues që të firmosë marrëveshjen dhe ligjin, por nuk do të pres Presidentin e ri për t’i publikuar në Gazetën Zyrtare.”

Lidhur me ndryshimet kushtetuese, pret që procedura të përfundojë deri më 15 Janar.

Xhaferi sot organizoi mëngjesin e fundvitit për gazetarët, e vitin që po lëmë pas e konsideroi si të suksesshëm për institucionin që ai e udhëheq.

Tv Klan