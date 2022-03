Ndryshon Fair Play financiar

12:56 23/03/2022

UEFA vendos kushtet e reja prej 1 Korrikut

Fair Play Financiar do të ndryshojë kushtet prej 1 Korrikut të këtij viti. Disa detaje i zbuloi gazeta amerikane “New York Times”. Ato që do të preken do të jenë parametrat për koston e personelit, pagave apo shpërblimet për menaxherët. Kjo nuk do të kalojë 70% të të ardhurave. Deri më tani rregulluat shkeleshin, nëse do të kalohej kufiri i 30 milionë eurove.

Për t’i bërë ndryshimet sa më të lehta nga rregullorja e vjetër tek ajo e re për 3 sezonet e ardhshëm, kostot e personelit do të lejohen të prekin 90% të të ardhurave. Lehtësira do të ketë për klubet që nuk i kanë shkelur kushtet e Fair Play Financiar më parë.

Edhe dënimet do të jenë të ndryshme. Nga gjobat te paralajmërimet për përjashtim, apo edhe zbritje nga një aktivitet i UEFA-s te tjetri, si për shembull nga Champions te Europa League e deri te Conference League.

Për të shmangur të ardhura fiktive do të kontrollohen me imtësi sponsorizimet nga kompanitë që kanë lidhje me klubin. Në fund do të ndryshojë edhe emri nga Fair Play Financiar te Rregulluat e Qëndrueshmërisë Financiare. Kushtet e reja pritet të miratohen më 7 prill nga Komiteti Ekzekutiv i UEFA-s.

