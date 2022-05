Ndryshon formati i Champions

Shpërndaje







19:33 10/05/2022

Prej sezonin 2024-2025 do të jenë 36 ekipe në grupe

UEFA do të shtojë ekipet në fazën e grupeve të Champions League nga 32 në 36. Revolucioni do të nisë në sezonin 2024-2025 sipas vendimit të marrë nga Komiteti Ekzekutiv. Faza e grupeve do të ketë 8 ndeshje për ekip në krahasim me 10 që ishin parashikuar më parë që mos të pengojnë zhvillimin e kampionateve.

Të bashkuar në një grup të vetëm ku 8 të parët do të kualifikohen direkt në fazën tjetër dhe mjafton të jesh në vendin e 24 që të marrësh pjesë në play off që të dërgon në fazën e 1/8. Një ndryshim tjetër ka të bëjë me caktimin e dy vendeve shtesë atyre federatave që kanë dhënë rezultate në sezonin e fundit në kupat e Europës.

Tv Klan