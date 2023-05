Ndryshon harta territoriale e Policisë së Shtetit

Shpërndaje







15:45 18/05/2023

Kavaja kalon në Durrës, Kruja në Tiranë. Në pritje të implementimit të organikës së re

Struktura e re e Policisë së Shtetit që pritet të zbatohet pas pak ditësh, ka prekur edhe Drejtorinë e Policisë së kryeqytetit. Një ndryshim thelbësor është ndarja territoriale që është bërë për qarkun e Tiranës.

Komisariati i Kavajës që pas ndarjes administrativo-territoriale në vitin 2015 i kaloi për kompetencë Drejtorisë Vendore në kryeqytet, nuk do të jetë më pjesë e Tiranës. Pas 8 vitesh, ky komisariat rikthehet në administrimin e Policisë Durrës. Komisariati i Krujës, pjesë e Durrësit deri më tani, i bashkohet kryeqytetit dhe do të quhet komisariati nr.8. Policia në Vorë do të emërtohet si komisariati nr.7, ndërsa posta policore e Farkës merr kompetencat e nënstacionit policor.

Në kuadër të ndryshimeve janë krijuar sektorë për parandalimin dhe hetimin e krimeve të shtuara gjatë viteve të fundit. Klan News mëson se është ngritur një strukturë e re për krimin kibernetik dhe një e tillë për ekzaminimet kompjuterike.

Është parashikuar gjithashtu edhe një riorganizim i policisë kriminale. Përveç krimeve të rënda, është hartuar edhe një Departament i Krimeve që kanë volumin më të madh. Këtu përfshihen krimet si dhuna në familje, apo konfliket banale. Ky sektor do të jetë i ndarë nga krimet e rënda që kanë në fokus goditjen e grupeve të strukturuara kriminale.

Ndryshime ka pësuar edhe krimi ekonomik. Ky sektor nuk do të ketë më agjentë të shpërndarë në terren pasi do qëndrojnë në drejtori dhe do presin denoncimet e qytetarëve deri në shumën 500 mijë lekë të reja.

Për shumat më të mëdha do të merret Drejtoria e Përgjithshme. Agjentët e krimit ekonomik do të përfshihen tek Operacionalja e Tiranës. Një ndryshim pëson edhe sektori i narkotikëve, pasi është shtuar numri i efektivëve hetues. Në total drejtoria e Tiranës do të ketë 2394 punonjës.

Klan News