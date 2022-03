Ndryshon ora, nesër një orë më pak gjumë

08:43 26/03/2022

Akrepat do të shkojnë 1 orë përpara, Ora Diellore rikthehet më 30 Tetor

Kthehet ora ligjore. Natën mes të shtunës dhe të dielës, në orën 2 akrepat do të zhvendosen një orë përpara. Si në çdo vit, ndryshimi i orës ndodh të dielën e fundit të muajit Mars, dhe do të qëndrojë në fuqi deri në 30 Tetor, kur do të rikthehet ora diellore.

Pra do të fitojmë një orë më shumë dritë, dhe do të flejmë një orë më pak.

Ndryshimi i orës prej disa vitesh ka qenë pjesë e diskutimeve në nivel evropian dhe pas konsultimit publiK të vitit 2018, deputetët votuan një rezolutë për t’i dhënë fund ndryshimit të orës stinore duke nisur nga vitit 2021. Por për t’u bërë direktivë evropiane, duhet të vlerësohet dhe aprovohet edhe nga Këshilli Evropian, gjë që ende nuk është përmbyllur.

Ora ligjore, pra ajo që hyn në fuqi te dielën 27 Mars, ndikon në kursimin e energjisë elektrike, dhe kjo ka qenë arsyeja edhe që u aplikua në origjinë. Gjithashtu ndikon pozitivisht edhe në uljen e ndotjes mjedisore, duke reduktuar ndjeshëm çlirimin e gazrave toksikë në ajër.

Klan News