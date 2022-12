Bordi ul me 5 Lekë naftën dhe 8 Lekë benzinën

14:54 03/12/2022

Mbetet i pandryshuar çmimi i gazit të lëngshëm

Pa kaluar 24 orë nga rritja që pësoi çmimi i naftës dhe benzinës në Shqipëri, Bordi i Transparencës ka marrë një tjetër vendim për uljen e tyre.

Në këtë mënyrë nga kjo e shtunë 1 litër nafte do të blihet me vetëm 209 Lekë për litër nga 214 që ishte çmimi i vendosur të premten në mbrëmje.

8 Lekë më lirë do të blihet edhe benzina. Nga 195 Lekë litri, benzina do të tregtohet 187 Lekë.

Çmimi gazit të lëngshëm do të mbetet i pandryshuar. Edhe këtë të shtunë 1 litër gaz në pikat e karburanteve do të tregtohet me 71 Lekë.

Sipas Bordit të Transparencës, vendimet për ndryshimin e çmimit të karburanteve në vend bazohen në lëvizjen e bursës Platts të Mesdheut si dhe faturave të operatorëve.

Vendimi i Bordit vjen në një kohë kur edhe në tregjet ndërkombëtare, çmimi i arit të zi të papërpunuar ka arritur në nivelet më të ulëta që prej fillimit të konfliktit në Ukrainë.

