“Në 100 qendra votimi në vend nuk ka operatorë teknikë”

Shpërndaje







07:51 14/05/2023

Në 100 qendra votimi në vend nuk ka operatorë teknikë. Informacionin e ka bërë të ditur gazetarja e Klan News Klesiana Omeri.

“Një tjetër problematikë është dhe për numrin e operatorëve teknikë, në rreth 100 qendra e votimi në vend nuk kanë asnjë operator teknik. Rreth 100 prej tyre janë tërhequr nga aplikimi dhe marrëveshja që kanë bërë me KQZ, pritet që në këto qendra votimi të kryhet në mënyrë tradicionale. S’ka informacion nëse janë zëvendësuar komisionierët në qendrat ku ka pasur problematika, sepse thuhet se dhe me 4 komisionerë mund të funksionojë, problematike janë 17 qendra me 3 anëtarë.”

Po ashtu, gazetarja bën me dije se këtë mëngjes ka pasur probleme dhe me pajisjen e identifikimit biometrik në disa qendra në kryeqytet.

“Në shumicën e qendrave të votimit ka nisur dhe procesi i votimit për qytetarët, ndërkohë KQZ ende nuk ka një njoftim zyrtar se në sa qendra ka problematika me sistemin e pajisjes, në një prej tyre ku ka shkuar të votojë dhe Ilirjan Celibashi dhe është hasur me problematika me pajisjen e identifikimit biometrik”, deklaroi gazetarja.

Lidhur me mbarëvajtjen e procesit zgjedhor, pritet që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të dalë me një njoftim zyrtar. Mbi 3.6 milionë qytetarë me të drejtë vote ftohen këtë të Dielë të votojnë për të zgjedhur 61 drejtuesit e rinj të bashkive të vendit mes 144 kandidatëve./tvklan.al