Në 21 ose 22 Maj, zgjedhjet për kryetarin e PD

23:57 27/04/2022

Berisha: U hapet rruga rikthimeve në Partinë Demokratike

Zgjedhjet për kryetarin e ri të Partisë Demokratike do të mbahen në një nga datat 21 ose 22 Maj. Këto data do t’i propozohen Kuvendit që kjo forcë do të mbajë të shtunën.

Berisha konfirmoi se do të jetë njëri nga kandidatët.

Ai tha se ndryshimet në statut u hapin derën rikthimit të një sërë emrave të larguar për arsye të ndryshme nga kjo parti.

Të shtunën, demokratët nuk do të zgjedhin me votën e tyre anëtarët e rinj të Këshillit Kombëtar dhe më pas Kryesinë.

Tv Klan