Në 5 Tetor, shpallet vendimi për inceneratorin e Elbasanit

15:39 21/09/2023

GJKKO merr 2 javë kohë për shkak të çështjes komplekse

Në datën 5 Tetor, treshja gjykuese që prej disa muajsh ka dëgjuar palët në procesin ky po gjykohet dosja e inceneratorit të Elbasanit, do të dalë me një vendim përfundimtar.

Ashtu si në dosjen e inceneratorit të Fierit, edhe trupa gjykuese në dosjen e Elbasanit, i dha vetes 2 javë kohë për të marrë një vendim. Nëse do të pranohet kërkesa e SPAK, 9 të pandehit do të dënohen me me 56 vite burg në total, mes tyre ish-ministri Lefter Koka me 10 vite burg, po me 10 vite burg dy biznesmenët Mirel Mërtiri dhe Klodian Zoto, si dhe 4 vite burg ish-deputeti Alqi Bllako. Ata akuzohen për korrupsion, pastrim parash dhe shpërdorim detyre.

Në limite të mbylljes së shqyrtimit gjyqësor këtë të enjte, avokatët e Lefter Kokës, dorëzuan në gjykatë disa akt-ekspertime, që sipas tyre tregojnë gjendjen e tij të rënduar shëndetësore. Ata paraqitën dhe disa raporte dhe komunikime me Burgun e Durrësit, që konfirmojnë se nuk ka kapacitetet e duhura për ti dhënë kujdesin e duhur shëndetësor.

