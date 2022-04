Në 5 vite, 75 mijë regjistrime më pak në arsim

16:06 05/04/2022

Ekspertët: Ndikon ulja e lindjeve dhe emigrimi

Në Shqipëri, në 5 vitet e fundit janë afro 75 mijë nxënës dhe studentë më pak të regjistruar në arsim. Sipas INSTAT në vitin shkollor 2021-2022, në arsimin janë regjistruar 577.869 nxënës dhe studentë, me një ulje prej 2,0 %, krahasuar me një vite më parë.

“Nga viti në vit numri i nxënësve në sistemin parauniversitar po tkurret. Sipas specialistëve kjo ka sjellë edhe një mungesë të studentë në universitete duke rrezikuar mbylljen e disa degëve, me interes kombëtar, siç i quajnë ata”.

Në vitin akademik 2021-2022, ashtu si edhe vitin e kaluar, studentët preferojnë fushën e studimit “biznes, administrim dhe ligj”, ku është përqendruar një e katërta e numrit gjithsej të studentëve. Ndërsa fusha më pak e preferuar është “bujqësi, pyje, peshkim dhe veterinari” ku janë të regjistruar vetëm 2,2 % e numrit gjithsej të studentëve. Vetëm këtë vit kemi me 19,9 % më pak studentë në bujqësi, pyje, peshkim dhe veterinari si dhe 13 % më pak në arte dhe shkenca humane.

Degët si “Inxhinieri, prodhim dhe ndërtim” dhe “Shëndet dhe mirëqenie” paraqesin rritje të numrit të studentëve me përkatësisht 9,8 % dhe 4,4 % krahasuar me një vit me parë.

